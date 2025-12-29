Россияне потеряли на фронте редкую пушку: эксперт объяснил, что это значит

Скорее всего, для стрельбы используются северокорейские копии советских 122-мм осколочно-фугасных снарядов ОФ-472.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ продолжают фиксировать признаки глубокого истощения артиллерийских ресурсов противника. Во время одной из операций операторы БПЛА 413-го полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили редкую 122-мм пушку корпусной артиллерии Д-74 - образец, который разрабатывался и производился еще в 1950-х годах.

Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, показателен не только сам факт применения столь устаревшей артсистемы, но и вопрос ее происхождения, ведь формально Д-74 не числились среди образцов, находившихся на хранении в вооруженных силах РФ.

Теоретически нельзя полностью исключать версию о так называемых "неучтенных запасах", которые годами могли храниться вне официальной статистики.

"Конечно, не стоит исключать вариант того, что эти Д-74 оккупантов на хранении были, просто это были "неучтенные запасы", о которых не было известно ранее. Однако более вероятным выглядит другой вариант - что российская армия получила свои Д-74 от Северной Кореи, где такие артсистемы до сих пор остаются на вооружении", - считает эксперт.

В пользу этой версии, по его мнению, свидетельствует и характер боеприпасов. Россияне сами публиковали в соцсетях материалы, из которых следует, что для стрельбы из Д-74 используются северокорейские копии советских 122-мм осколочно-фугасных снарядов ОФ-472. В то же время в открытых источниках до сих пор не зафиксировано фото таких боеприпасов с маркировкой, которая бы однозначно указывала на их российское производство, что может свидетельствовать о неспособности российского ВПК самостоятельно восстановить выпуск этого типа снарядов.

Характеристики пушки Д-74

Ключевой характеристикой пушки Д-74 является ее "паспортная" дальность стрельбы - до 23,9 км. Это существенно больше, чем у 122-мм гаубицы Д-30, максимальная дальность которой составляет около 16 км. Именно этот параметр делает Д-74 привлекательной для противника, ведь позволяет размещать артсистемы на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, снижая риск поражения украинскими дронами.

Среди других характеристик Д-74: боевая масса около 5,5 тонны, темп стрельбы - 6-7 выстрелов в минуту, расчет - до 10 человек. В то же время это буксированная артиллерия старого образца, уступающая современным системам по мобильности и живучести.

Первые подтвержденные случаи появления пушек Д-74 в российских войсках датируются осенью 2024 года. Показательно, что сначала эти артсистемы были зафиксированы в составе 238-й артиллерийской бригады Южного военного округа ВС РФ, которая ранее применяла 152-мм "Мста-Б". Такая замена выглядит косвенным свидетельством серьезных потерь и дефицита более современной артиллерии.

В целом, добавляет военный, за время полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла уже около 35,57 тыс. единиц артиллерийских систем. По актуальным оценкам, на начало 2025 года РФ имела в строю лишь около 670 буксируемых артсистем, преимущественно калибра 152 мм (около 370 единиц), а на хранении - около 4 тыс. единиц буксируемой артиллерии. При этом наибольшую долю этих запасов - около 1 тыс. - составляют 122-мм гаубицы М-30 времен Второй мировой войны. Эксперт отмечает:

"Для сравнения - на начало 2022 года армия РФ имела в строю 150 буксируемых артсистем ("Мста-Б") и аж 12,45 тысяч буксируемых артсистем различных типов на хранении. Соотношение этих двух цифр показывает, насколько существенно истощились запасы страны-агрессора по буксируемой артиллерии при том, что враг стал активнее использовать такой род вооружения. И также - насколько существенными для Кремля здесь могут быть любые поставки из внешних источников, по боеприпасам и артсистемам".

Производство ракет в КНДР

Напомним, недавно Северная Корея впервые публично продемонстрировала масштабы производства баллистических ракет KN-23 - копию российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер". По данным северокорейских СМИ, Ким Чен Ын посетил ключевые ракетные заводы, где призвал увеличить темпы производства, а также создавать новые военно-промышленные предприятия. Такие мероприятия проводятся в рамках стратегии развития Трудовой партии Кореи, которая запланирована на 2026 год.

