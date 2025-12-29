Россияне усилили информационное давление: Гетман объяснил, какую цель они преследуют

Давлением на общество и армию россияне пытаются посеять сомнение.

Россияне усилили информационное давление, в частности на Вооруженные силы Украины и партнеров Украины, распространяя фейки.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный обозреватель Алексей Гетьман, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Гуляйполя и фейков россиян о том, что они захватили город.

"Во время боев в городе, где продолжаются трехуровневые боевые действия, то есть идут непосредственно на асфальте, на этажах домов и в подземных коммуникациях, сказать точно, кто контролирует какую часть города, невозможно... Потому что позиции постоянно меняются", - пояснил он.

Так, добавил эксперт, когда мы слышим информацию о том, что, например, россиянами контролируется какая-то часть города, с точностью до 1%, то "к этой информации надо относиться скептически".

"Россияне усилили информационное давление, в том числе, на нас с вами, на наши Вооруженные силы, на наших партнеров, распространяя фейки", - сказал Гетьман.

Он добавил, что враг будет делать это тогда, когда у него не очень будет получаться то, что он себе запланировал на линии фронта.

Он подчеркнул, что россияне запускают фейковую информацию о том, что они что-то захватили, и даже "придумывают населенные пункты, которых в природе не существует". "И параллельно запускают информацию в нашу среду, что от нас с вами, от граждан Украины, наша власть или наши военные что-то скрывают. И параллельно идет информация о том, что все захвачено. "Захватили" уже и Покровск, и Мирноград, и Гуляйполе, и все, что только возможно", - отметил эксперт.

Гетман добавил, что задачей давления россиян является "не убедить в невозможном, а посеять сомнение": "Когда начинается сомнение, то оно начинается не только в тылу, но и непосредственно в войсках. Это демотивирует наших военнослужащих. И точно, что работает нам не на пользу".

Заявления об оккупации Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики заявили о захвате Гуляйполя Запорожской области, но Генеральный штаб ВСУ опроверг эти утверждения. Под контролем оккупантов находится лишь часть города, продолжаются бои.

Мониторинговый проект DeepState отметил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части города, но дальнейшая оборона Гуляйполя становится крайне сложной из-за рельефа местности.

