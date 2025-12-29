СМИ раскрыли подробности и показали изображения долгожданной BioShock 4

Согласно утечкам, местом действия станет антарктический город Borealis, а события развернутся в 1960-х.

Издание MP1st опубликовало материал по долгожданному шутеру BioShock 4, который запустили в производство еще в 2018 году. Журналисты поделились подробностями и изображениями ассетов.

Они подтвердили уже озвученную ранее информацию, что события новой части BioShock перенесут игроков в 1960-е годы, в заснеженный антарктический город под названием Borealis. В сюжете будет фигурировать общество, находящееся на грани краха.

Также появилась информация о нескольких локациях, которые геймеры смогут посетить во время приключения. Одна из них – большая локация с Казино, а вторая – некая "Солярия" и ее обитатели Соларианцы. Помимо льдов и снегов в игре будут каньоны, а машинерия и прочее окружение сделаны вполне себе в духе Infinite.

Из знакомых элементов серии в игру вернутся "Сплайсеры" (тут их называют "Флашеры") и субстанция АДАМ, дающая сверхъестественные способности, а сам город будет наполнен авторитарными образами типа Атлантов на манер Восторга.

Среди опубликованных ассетов также фигурирует золотая статуя мужчины, возможно, являющегося главным антагонистом. Возможного главного героя тоже показали. Это человек в сером костюме и галстуке.

По информации журналистов, сейчас дата релиза игры съехала на 2027 год. При этом она все равно якобы выйдет раньше, чем многострадальный Judas от отца BioShock Кена Левина.

Ранее глава Take-Two объяснил, почему они так долго делают BioShock 4. Он признал, что процесс разработки не был безупречным и команде нужно как-то оправдывать название BioShock из-за наследия оригинальных игр Кевина Левина, но при этом заверил, что игра ни в коем случае не будет отменена.

