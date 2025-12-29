Гороскоп на неделю по картам Таро: Тельцам - рутина, Девам - снизить нагрузку

Львам стоит пересмотреть свои мотивы и направление движения.

Составлен гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года по картам Таро для каждого знака Зодиака. Общая карта Таро на эту неделю - "Девятка Жезлов". Она говорит о стойкости, внутренней выносливости и умении продолжать путь, несмотря на усталость. Эта неделя не обещает мгновенных перемен, но она подталкивает к трансформации через осознанность. Прогресс происходит постепенно - через каждый сделанный вывод и усвоенный урок.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта Таро недели: "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая). Для Овнов эта карта указывает на излишний перфекционизм и постоянное давление на себя. На этой неделе важно снизить градус внутренней критики и перестать требовать от себя невозможного. Вы ощущаете момент, когда эмоциональное напряжение вокруг дела или ситуации становится слишком сильным. То, что раньше казалось достойным усилий, теперь воспринимается как неоправданная трата энергии.

Телец

Карта Таро недели: "Четверка Кубков". "Четверка Кубков" отражает чувство застоя и упущенных шансов. На этой неделе Тельцы особенно внимательно прислушиваются к своим эмоциям и понимают, что привычные зоны комфорта больше не дают ощущения безопасности. Рутина начинает тяготить именно из-за своей повторяемости. Вы готовы к новому этапу не ради эмоций или драмы, а чтобы избавиться от внутренней тяжести. Попробуйте слегка изменить повседневные привычки и круг общения.

Близнецы

Карта Таро недели: "Королева Кубков". "Королева Кубков" говорит о глубокой эмоциональной чувствительности и зрелости. Для Близнецов это неделя, когда чувства становятся особенно явными, и игнорировать их уже не получается. Вы были слишком заняты внешними делами, чтобы услышать внутреннюю правду. Сейчас пришло время позволить эмоциям стать ориентиром для следующих шагов. Даже одно небольшое решение, принятое с опорой на чувства, может заметно изменить ваше будущее.

Рак

Карта Таро недели: "Десятка Кубков". "Десятка Кубков" подчеркивает стремление Раков к эмоциональному благополучию и ощущению гармонии. На этой неделе вы находите радость в общении с близкими, друзьями и семьей, делясь теплом и искренними моментами. Главное послание Таро - ценить то, что уже есть в вашей жизни. Когда вы замедляетесь и позволяете себе осознанно проживать радость, она только усиливается. Эта неделя дает возможность почувствовать эмоциональную безопасность и насладиться ею без тревоги и сомнений.

Лев

Карта Таро недели: "Солнце" (перевернутое). Даже в перевернутом положении карта "Солнце" остается позитивным знаком. Для Львов это означает, что радость может прийти не сразу, но она обязательно появится. На этой неделе уверенность в себе может слегка пошатнуться, однако это временно. Полезно пересмотреть свои мотивы и направление движения. Задайте себе вопрос: вас ценят за вашу суть или за то, что вы делаете для других? Вы переосмысливаете понятие позитива и учитесь видеть ценность даже в небольших успехах.

Дева

Карта Таро недели: "Десятка Жезлов" (перевернутая). Для Дев эта карта символизирует облегчение и освобождение от чрезмерных обязательств. Вы готовы отпустить дела, отношения или обязанности, которые давно стали непосильной ношей. Вы ясно видите, что больше не готовы терпеть перегрузку. Вместо этого вы честно признаете необходимость снизить нагрузку. Это сильная неделя, потому что вы начинаете измерять свою ценность не количеством выполненного, а тем, сколько контроля и свободы возвращаете себе.

Весы

Карта Таро недели: "Тройка Пентаклей" (перевернутая). Перевернутая "Тройка Пентаклей" указывает на несогласованность и чувство, что вас неправильно понимают. Весы особенно остро замечают разрыв между своими ожиданиями и реальностью. Вы стремитесь быть частью команды и двигаться к цели вместе с другими, но если окружающие не разделяют вашего направления, вы выбираете сменить фокус, а не принимать это на личный счет. Четко сформулируйте свои желания, установите границы и докажите себе, что можете идти вперед самостоятельно.

Скорпион

Карта Таро недели: "Двойка Пентаклей". "Двойка Пентаклей" символизирует баланс и гибкость. На этой неделе Скорпионы одновременно удерживают несколько приоритетов и при этом чувствуют внутреннюю устойчивость. Противоречивые требования и эмоции не выбивают вас из колеи - наоборот, они помогают лучше понять себя. Эта неделя формирует ваш характер. От вас не требуется идеальный порядок или безупречные решения - достаточно сохранять равновесие и продолжать движение.

Стрелец

Карта Таро недели: "Двойка Кубков" (перевернутая). Перевернутая "Двойка Кубков" говорит о недопонимании в близких отношениях. Стрельцы осознают, что при утрате синхронности важно не избегать разговора, а решать вопрос напрямую. Вместо импульсивных реакций вы стараетесь услышать позицию другого человека. Вы выходите за рамки собственного взгляда и адаптируетесь к потребностям, которые помогают сохранить гармонию и взаимопонимание.

Козерог

Карта Таро недели: "Дьявол". Для Козерогов эта неделя связана с осознанием ограничивающих привычек и моделей поведения. Карта Таро "Дьявол" указывает на страхи, зависимости и установки, которые мешают личному росту. Вы ясно видите, как стремление к контролю, трудоголизм или материальные цели забирали слишком много сил и времени. Сейчас у вас есть возможность сделать иной выбор и разорвать замкнутые циклы, которые раньше удерживали вас в состоянии застоя.

Водолей

Карта Таро недели: "Пятерка Кубков". "Пятерка Кубков" отражает разочарование и эмоциональные потери, связанные с неоправданными ожиданиями. На этой неделе Водолеям важно подвести итоги прошедшего года и взглянуть на перспективы будущего. Вы учитесь мягкости и заботе о себе. Пережитые потери сделали вас более осознанными и внимательными к собственным чувствам. Вы выходите из состояния застоя и постепенно формируете новую версию себя.

Рыбы

Карта Таро недели: "Пятерка Жезлов" (перевернутая). Перевернутая "Пятерка Жезлов" говорит о завершении конфликтов и поиске более экологичных способов справляться с эмоциями. Рыбы больше не хотят доказывать свою ценность окружающим. На этой неделе приоритетом становится внутренний покой. Вместо стремления угождать другим ради внешней гармонии вы возвращаете внимание, энергию и ресурсы себе. Вы выбираете внутреннее равновесие, а не попытки изменить внешний мир любой ценой.

