Что будет с курсом доллара в 2026 году: аналитики дали свежий прогноз

При ощутимом уменьшении поддержки или энергетических кризисах гривня может девальвировать быстрее.

В государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара в 45,7 гривни. Аналитики в Украине прогнозируют, что гривна ослабнет по отношению к американской валюте, но психологическую отметку в 45 грн/долл. не пересечет, говорится в статье УНИАН.

В инвесткомпании Dragon Capital считают, что сейчас экономические факторы свидетельствуют в пользу относительно стабильного курса гривни к доллару. Аналитики ожидают, что золотовалютные резервы будут оставаться на рекордно высоком уровне, а американская валюта, по прогнозам, и в дальнейшем будет ослабевать по отношению к другим иностранным.

"По нашему обновленному прогнозу, курс гривны достигнет 43 грн/долл. к концу 2025 года и 44 грн/долл. к концу 2026-го", - говорится в прогнозе компании.

Видео дня

В инвесткомпании Concorde Capital прогнозируют, что в 2026 году средний курс доллара составит 43,6 грн, а на конец года вырастет до 44,8 грн. Специалисты считают, что в следующем году политика регулятора не изменится, поэтому девальвация гривны будет постепенной.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько также ожидает, что в 2026 году курс гривни к доллару должен ослабиться умеренно.

"Основными факторами будут объемы внешней помощи и ход войны - в случае ощутимого уменьшения поддержки или энергетических кризисов гривна может девальвировать быстрее. Поэтому ожидается, что в 2026 году курс будет оставаться на исторически высоких, но контролируемых уровнях", - сказала она в комментарии УНИАН.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

Относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: