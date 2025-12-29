Назван худший производитель автомобилей: от этого бренда стоит держаться подальше

По словам экспертов, автомобили этого бренда оказались не только ненадежными, но и имеют низкий рейтинг удовлетворенности владельцев.

Многие водители хотят, чтобы их автомобили редко выходили из строя и дарили им только положительные эмоции. Именно поэтому важно ответственно подходить к выбору авто.

В SlashGear назвали производителя самых худших автомобилей, согласно исследованию Consumer Reports. Эксперты определили, какой бренд выпускает модели, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев.

Отмечается, что автомобили этого бренда оказались не только ненадежными, но и имеют низкий рейтинг удовлетворенности владельцев. Речь идет о компании Jeep.

В рейтинге Consumer Reports бренд Jeep получил 64 балла в дорожных тестах, а средняя прогнозируемая надежность оказалась хуже, чем у многих конкурентов. Более того, далеко не все владельцы автомобилей этого бренда довольны своим выбором.

Также в издании поделились, что у Jeep в последние годы было довольно много проблем с отзывами автомобилей и их безопасностью. Эксперты призвали водителей дважды подумать перед покупкой автомобилей этого бренда.

Подержанные автомобили, которых стоит избегать

Ранее в Jalopnik рассказали, каких подержанных автомобилей стоит избегать. В издании отметили, что за стильным дизайном часто кроется масса проблем.

В частности, эксперты призвали не покупать глубоко тюнингованные автомобили. В большинстве случаев такие машины принадлежат молодым водителям, которые уделяют больше внимания внешнему виду авто, чем его техническому состоянию.

Также в издании не рекомендуют покупать подержанные автомобили люкс-класса, которые продаются очень дешево. Чаще всего такие авто скрывают огромное количество проблем.

