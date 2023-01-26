"Откобзонили" Волина 22 января в боях под Бахмутом.

На войне в Украине ликвидирован еще один "боевой поп" Русской православной церкви, помогавший оккупантам убивать украинцев, Денис Волин ("иеромах Дамаскин").

О ликвидации пишут российские СМИ. Пропагандисты зачислили попа в "небесный взвод" "зажмуренных" российских батюшек.

"Откобзонили" Волина 22 января в боях под Бахмутом. Утверждается, что иеромах Дамаскин помогал захватчикам эвакуировать "трехсотых". Во время очередной вылазки Волин и поймал "подарок" от ВСУ.

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Волин фотографировался с российскими террористами в рясе и бронежилете. В гражданской жизни поп искал кости павших в годы Второй мировой солдат красной армии.

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 26 января защитники "откобзонили" еще 780 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 860 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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