Котлеты умеют готовить практически все хозяйки, и у каждой из них в записной книжке есть свой, проверенный, рецепт. С первого взгляда кажется, что блюдо простое, но это не так - малейшее нарушение пропорций может испортить вкус, и мясное угощение превратится в гастрономическую отраву. Узнайте, сколько нужно лука на 500 грамм фарша или на килограмм, а также в каком количестве добавлять хлеб.

Сколько нужно хлеба на 1 кг фарша для котлет

Существует "золотое" правило, которым годами пользуются опытные кулинары - не более двухсот-двухсот пятидесяти граммов белого мякиша на один килограмм фарша. Причем, не важно, какое вы используете мясо - свинину, говядину или курицу. Считайте, что количество хлеба не должно превышать 1\4 от количества фарша.

Далее стоит определиться с тем, что лучше добавить в котлеты - хлеб или батон. Многие хозяйки считают, что класть нужно только подсохший мякиш, но это не совсем так. Выбор зависит от результата, который вы хотите получить. Если цель - приготовить нежные, воздушные и мягкие котлеты, то в фарш кладут размягченный в молоке батон, но ни в коем случае не "кирпичик", иначе блюдо получится "резиновым". Если же вы хотите поностальгировать и приготовить котлеты "как в столовой", тогда идеальный вариант - черствый черный хлеб. Благодаря ему мясное угощение не будет разваливаться, станет держать форму, и на вкус окажется упругим.

Сколько лука на 1 кг фарша для котлет

Следующий важный момент - сколько нужно на 1 кг фарша брать репчатого лука, ведь от количества овоща напрямую зависит уровень остроты и пикантности блюда. Оптимальная пропорция - сто-сто пятьдесят граммов лука на килограмм фарша. Если вы жарите овощ, и только потом кладете в фарш, тогда его нужно больше - до трехсот граммов. Учитывайте и размер луковиц, ведь для приготовления котлет хватит одной, максимум - двух среднего размера.

Количество овоща можно регулировать самостоятельно. Если вам хочется чувствовать более мясной вкус, тогда ограничьтесь ста граммами лука, а если нравится ощущать на вкус хрустящий ароматный овощ, смело кладите до двухсот граммов. Также смотрите по фаршу - нежирные сорта мяса требуют других ингредиентов, иначе блюдо получится сухим. Именно таким помощником может стать репчатый лук - он увеличивает количество влаги в фарше, в результате делая котлеты более сочными и нежными.

Полезный лайфхак: для того, чтобы котлеты не разваливались во время жарки и держали форму, сформируйте "шарики" из фарша, разместите их на тарелке или доске и поставьте в холодильник на полчаса, только потом приступайте к жарке.

