Бойцы скорректировали на врага всю силу своего огня.

На Соледарском направлении ликвидированы десятки "вагнеровцев", которые передвигались в сторону позиций ВСУ сетью траншей. Видео уничтожения противника опубликовано на странице Минобороны.

Украинские защитники заметили с дрона скопление врага в одной из траншей. Наемники пытались избежать встречного огня ВСУ и поспешно двигались окопами через перепаханное снарядами поле.

Однако бойцы скорректировали на врага всю силу своего огня. В результате весь состав боевиков был подорван.

Видео дня

"45-я отдельная артиллерийская бригада в сотрудничестве с аэроразведкой 10 отдельной горно-штурмовой бригады "угомонили" 25 "вагнеровцев" на Соледарском направлении", - говорится в сообщении Минобороны.

Бои за Соледар и Бахмут - актуальное

Российские войска продолжают вести штурм на Бахмутском направлении, не считаясь со своими потерями. В течение 16 января ВСУ в очередной раз разбили наступление оккупантов на Соледар.

Оккупанты пытаются обойти Бахмут с юга и севера, поняв, что не удастся ударить по городу "в лоб". По словам заместителя командира легиона Свобода, лейтенанта Владимира Назаренко, враг не успевает пополнять резервы.

Об огромных потерях россиян на указанных направлениях свидетельствуют многочисленные фото-и видеодоказательства, отснятые ВСУ. В частности, недавно сеть облетело фото поля, укрытого телами мертвых русских солдат.

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