В Украине 30 декабря будут выключать свет: когда не будет электроэнергии

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании советуют узнавать время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что на Левом берегу Киева энергетики несколько раз пытались вернуть графики почасовых отключений света, однако из-за проблем с состоянием сетей пришлось возвращаться к экстренным отключениям.

В Украине работают над тем, чтобы не ограничивать электроснабжение по графикам тем людям, у которых только что завершились длительные аварийные отключения электроэнергии, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, самой сложной ситуация на Киевщине остается в Вышгородском районе, где около 10 тысяч абонентов пока без электричества.

