Какие православные праздники будем отмечать в первом месяце зимы.

В декабре 2025 года по новому православному календарю верующие будут отмечать великий праздник - Рождество Христово. Также на этот месяц приходятся важные даты, такие как день памяти святителя Николая и Собор Пресвятой Богородицы. Кроме того, декабрь завершает Рождественский пост - время духовного очищения и подготовки к празднику. Какие еще церковные праздники и памятные дни будут в декабре по новому календарю, а также какие даты выпадают на старый стиль - в материале.

Новый церковный православный календарь на декабрь 2025

Православные праздники в декабре 2025 года по новому стилю (Церковь перешла на него в 2023 году) отмечают на 13 дней раньше, чем по старому:

1.12 - прор. Наума.

2.12 - прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.

3.12 - прор.Софонии.

4.12 - вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина.

5.12 - прп. Саввы Освященного.

6 . 12 - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая).

7.12 - прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8.12 - прп. Патапия Фивского.

9.12 - зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы.

10.12 - свт. Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.

11.12 - прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

12.12 - свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

13.12 - прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

14.12 - мчч. Фирса, Левкия и Калиника.

15.12 - свт. Стефана, испов., архиеп. Сурожского, Собор Кримских святых.

16.12 - прор. Аггея.

17.12 - прор. Даниила и трех отроков.

18.12 - мчч. Севастиана Медиоланского и воинов его.

19.12 - прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

20.12 - прп. Игнатия, архим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах, Новодворцовской и Леньковской (Новгород-Сиверской), званой "Спасительница утопающих" икон Божией Матери.

21.12 - свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси чудотворца, свт. Филарета, митр. Киевского и Галицкого.

22.12 - вмц. Анастасии Узорешительницы.

23.12 - десяти критских мчч.: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

24.12 - навечерие Рождества Христова, прп. Кукши Одесского, заканчивается Рождественский пост.

25 . 12 - Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

26 . 12 - Собор Пресвятой Богородицы.

. - Собор Пресвятой Богородицы. 27.12 - ап. первомч. и архидиакона Стефана.

28.12 - прав. Иосифа Обручника, царя Давида и брата Господнего Якова.

29.12 - прп. Иова Манявского, прп.Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

30.12 - мц. Анисии Солунской.

31.12 - свт. Петра Могилы, митроп. Киевского и Галицкого и всея Руси.

В то же время часть православных в Украине продолжают следовать юлианскому календарю и праздновать торжества по старому стилю.

Православный календарь по старому стилю на декабрь 2025

В сатром календаре неподвижные праздники отмечают в те же даты, что и до принятия новоюлианского календаря:

01.12 - мч. Платона Анкирского.

02.12 - прор. Авдия.

03.12 - свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.

04.12 - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

05.12 - поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, блгв. Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

06.12 - свт. Амфилохия, еп. Иконийского.

07.12 - вмц. Екатерины, прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, прп. Меркурия Черниговского, игум. Бригинского.

08.12 - сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

09.12 - прп. Алипия столпника.

10.12 - иконы Божией Матери "Знамение", вмч. Иакова Персянина.

11.12 - мч. Иринарха Севастийского.

12.12 - мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников, прп. Нектария Киево-Печерского.

13.12 - апостола Андрея Первозванного.

14.12 - прор. Наума.

15.12 - прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.

16.12 - прор.Софонии.

17.12 - вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина.

18.12 - прп. Саввы Освященного.

19.12 - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая).

20.12 - прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

21.12 - прп. Патапия Фивского.

22.12 - зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы.

23.12 - свт. Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.

24.12 - прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

25.12 - свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

26.12 - прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

27.12 - мчч. Фирса, Левкия и Калиника.

28.12 - свт. Стефана, испов., архиеп. Сурожского, Собор Кримских святых.

29.12 - прор. Аггея.

30.12 - прор. Даниила и трех отроков.

31.12 - мчч. Севастиана Медиоланского и воинов его.

Согласно старому церковному календарю Рождественский пост продлится до 7 января следующего года.

