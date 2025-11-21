В декабре 2025 года по новому православному календарю верующие будут отмечать великий праздник - Рождество Христово. Также на этот месяц приходятся важные даты, такие как день памяти святителя Николая и Собор Пресвятой Богородицы. Кроме того, декабрь завершает Рождественский пост - время духовного очищения и подготовки к празднику. Какие еще церковные праздники и памятные дни будут в декабре по новому календарю, а также какие даты выпадают на старый стиль - в материале.
Новый церковный православный календарь на декабрь 2025
Православные праздники в декабре 2025 года по новому стилю (Церковь перешла на него в 2023 году) отмечают на 13 дней раньше, чем по старому:
- 1.12 - прор. Наума.
- 2.12 - прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.
- 3.12 - прор.Софонии.
- 4.12 - вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина.
- 5.12 - прп. Саввы Освященного.
- 6.12 - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая).
- 7.12 - прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 8.12 - прп. Патапия Фивского.
- 9.12 - зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы.
- 10.12 - свт. Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.
- 11.12 - прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 12.12 - свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
- 13.12 - прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 14.12 - мчч. Фирса, Левкия и Калиника.
- 15.12 - свт. Стефана, испов., архиеп. Сурожского, Собор Кримских святых.
- 16.12 - прор. Аггея.
- 17.12 - прор. Даниила и трех отроков.
- 18.12 - мчч. Севастиана Медиоланского и воинов его.
- 19.12 - прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 20.12 - прп. Игнатия, архим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах, Новодворцовской и Леньковской (Новгород-Сиверской), званой "Спасительница утопающих" икон Божией Матери.
- 21.12 - свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси чудотворца, свт. Филарета, митр. Киевского и Галицкого.
- 22.12 - вмц. Анастасии Узорешительницы.
- 23.12 - десяти критских мчч.: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
- 24.12 - навечерие Рождества Христова, прп. Кукши Одесского, заканчивается Рождественский пост.
- 25.12 - Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
- 26.12 - Собор Пресвятой Богородицы.
- 27.12 - ап. первомч. и архидиакона Стефана.
- 28.12 - прав. Иосифа Обручника, царя Давида и брата Господнего Якова.
- 29.12 - прп. Иова Манявского, прп.Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
- 30.12 - мц. Анисии Солунской.
- 31.12 - свт. Петра Могилы, митроп. Киевского и Галицкого и всея Руси.
В то же время часть православных в Украине продолжают следовать юлианскому календарю и праздновать торжества по старому стилю.
Православный календарь по старому стилю на декабрь 2025
В сатром календаре неподвижные праздники отмечают в те же даты, что и до принятия новоюлианского календаря:
- 01.12 - мч. Платона Анкирского.
- 02.12 - прор. Авдия.
- 03.12 - свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.
- 04.12 - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
- 05.12 - поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных, блгв. Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
- 06.12 - свт. Амфилохия, еп. Иконийского.
- 07.12 - вмц. Екатерины, прп. Меркурия, постника Киево-Печерского, прп. Меркурия Черниговского, игум. Бригинского.
- 08.12 - сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 09.12 - прп. Алипия столпника.
- 10.12 - иконы Божией Матери "Знамение", вмч. Иакова Персянина.
- 11.12 - мч. Иринарха Севастийского.
- 12.12 - мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников, прп. Нектария Киево-Печерского.
- 13.12 - апостола Андрея Первозванного.
- 14.12 - прор. Наума.
- 15.12 - прпп. Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.
- 16.12 - прор.Софонии.
- 17.12 - вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина.
- 18.12 - прп. Саввы Освященного.
- 19.12 - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая).
- 20.12 - прп. Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 21.12 - прп. Патапия Фивского.
- 22.12 - зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы.
- 23.12 - свт. Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.
- 24.12 - прп. Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 25.12 - свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
- 26.12 - прп. Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 27.12 - мчч. Фирса, Левкия и Калиника.
- 28.12 - свт. Стефана, испов., архиеп. Сурожского, Собор Кримских святых.
- 29.12 - прор. Аггея.
- 30.12 - прор. Даниила и трех отроков.
- 31.12 - мчч. Севастиана Медиоланского и воинов его.
Согласно старому церковному календарю Рождественский пост продлится до 7 января следующего года.