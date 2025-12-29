Юрист отметил, что иногда родители хотят выделить долю своим детям.

Иногда бывает так, что собственность в виде квартиры принадлежит нескольким людям. Это могут быть родственники или супруги, тем не менее, украинцы нуждаются в понимании в том, как выделить долю в квартире в таком случае. Адвокат из юридической компании "Де-Юре" Юрий Костынюк в комментарии УНИАН рассказал обо всех нюансах процедуры.

Как выделить долю в совместной собственности

По словам эксперта, выделить долю в квартире в натуре в многоквартирном доме в отдельную единицу в большинстве случаев технически сложно или невозможно, потому что есть проблемы с переоборудованием жилья - нет возможности сделать отдельный санузел или кухню.

Костынюк говорит, что людей часто интересует такая ситуация: в квартире несколько совладельцев, и они не понимают, что именно принадлежит каждому из них. "Это распространенная категория споров - несколько совладельцев, которые имеют по 1/3 или по ¼ права собственности, и они не понимают, какая кому принадлежит комната. Им бы хотелось, чтобы был документ, в котором было бы написано, что они обладают, к примеру, ¼ права собственности, которая состоит из "такой-то" комнаты", - отмечает эксперт.

Видео дня

Прежде чем выяснять, как выделить долю в квартире, надо понимать одну важную деталь - если у лица есть доля в квартире, то на самом деле лицо является совладельцем жилья, и это считается не доля в конкретном объекте недвижимости, а доля в праве собственности. Таким образом лицо имеет право распоряжаться только своей долей в праве собственности.

Костынюк объясняет, что есть два варианта развития событий, и от ситуации зависят дальнейшие действия:

Если между совладельцами есть согласие относительно того, кто какими комнатами в квартире будет пользоваться, совладельцы могут заключить договор об определении порядка пользования. В документе будет прописано, какая часть жилья кому выделена в пользование. Этот документ стороны потом, как правило, заверяют у нотариуса.

Если такого согласия нет, граждане имеют право идти в суд и подавать иск об определении порядка пользования помещением. В решении суда могут быть указаны конкретные комнаты, которые получили в пользование владельцы долей, а вот, к примеру, санузел, кухню или коридор могут оставить в общем пользовании, потому что они одни на все жилье.

Иногда, говорит юрист, вопрос о выделении долей в квартире возникает в ситуации, когда бывшие супруги делят имущество после развода, потому что у них недвижимость имеет правовой статус "общая совместная собственность" и доли не выделены. По общему правилу, обычно недвижимость делится пополам. А порядок пользования помещениями эта категория лиц также может установить или путем подписания договора у нотариуса или через суд.

Как выделить долю ребенку в квартире

Родителям, которые хотят понять, как выделить долю в квартире детям, Костынюк напоминает, что выделение доли в квартире ребенку происходит на общих основаниях - как и взрослым гражданам. Но в отношении детей в законодательстве прямо прописаны отдельные случаи - к примеру, ребенок может получить долю в квартире или целую квартиру в счет оплаты алиментов. Родители ребенка после развода могут заключить договор, который предусматривает, что отец или мать (тот из родителей, кто не проживает с несовершеннолетним) вместо уплаты алиментов до 18 лет передает ребенку долю в праве собственности или целую квартиру. Впрочем, адвокат предупреждает, что это нечастый случай.

Кроме того, есть редкие случаи, в которых при разделе недвижимости в судебном порядке тому из родителей, с кем остается ребенок, выделяют большую долю, чем ½ имущества. Это бывает редко, поскольку нужно доказать, в частности, что другой родитель делал что-то в ущерб семье.

Какую долю имеет человек, прописанный в квартире

Дополнительно адвокат объяснил, как прописка влияет на долю в квартире. Костынюк говорит, что прописка - это устаревший термин, его использовали во времена Советского Союза. В Украине в 2000-х годах вместо этого устаревшего термина ввели термин "регистрация места жительства".

Сейчас регистрация влияет на размер доли в квартире только в том случае, если жилье неприватизированное, и то только в том случае, если зарегистрированное лицо или все лица, которые там зарегистрированы, захотят ее приватизировать (получить в частную собственность). Таких квартир осталось немного, но они еще есть. Если зарегистрированные в неприватизированном жилье лица захотят его приватизировать, то тогда доли в праве собственности могут быть разделены на всех поровну. К примеру, если в квартире были зарегистрированы 3 человека, то каждый из них получит по 1/3.

Адвокат уверен, что сейчас регистрация в квартире, которая является частной собственностью, не создает вещных прав, но может подтверждать право пользования жильем.

Как выделить долю в ипотечной квартире

По словам Костынюка, выделить долю в квартире в ипотеке можно только с разрешения банка или кредитного учреждения, которое выделяло средства на покупку недвижимости в ипотеку или кредит.

Совладельцы так же могут поделить комнаты или путем договоренности и подписания договора, или через суд, но сначала им нужно будет получить разрешение от финучреждения. Сначала совладельцам следует написать заявление в кредитное учреждение или банк с описанием той сделки, которую необходимо сделать, к примеру, согласовать определение порядка пользования. Финучреждение может согласовать осуществление такой сделки, если это не нарушает его интересы.

Для решения вопроса через нотариуса, достаточно письма от финучреждения с печатью, в котором указано, что оно не против определения порядка пользования квартирой. Затем, говорит эксперт, нотариус может удостоверить договор между совладельцами.

Если же определение порядка пользования происходит через суд, то кредитное учреждение или банк должны предоставить объяснения в суд.

Сколько будет стоить выделить долю в квартире

Костынюк подробно объяснил, сколько будет стоить выделить долю в квартире. По его словам, для определения порядка пользования квартирой понадобятся паспорта и идентификационные коды совладельцев квартиры, если среди них есть ребенок - то свидетельство о рождении, а также технический паспорт на недвижимость.

Далее все зависит от того, как договорились совладельцы жилья, и что они хотят делать с квартирой:

Если стороны договорились, кто какой комнатой будет пользоваться, и решили заключить договор , то в Киеве нотариальные услуги будут стоить от 5 до 10 тысяч гривен. Такая примерная стоимость как и у государственных, так и частных нотариусов.

, то в Киеве нотариальные услуги будут стоить от 5 до 10 тысяч гривен. Такая примерная стоимость как и у государственных, так и частных нотариусов. Если же граждане захотят выделить свои долю в натуре , то есть сделать отдельной единицей, им нужно будет получить заключение эксперта относительно такой возможности, а также сделать в БТИ технические паспорта (будет стоить примерно 3-4 тысячи гривен). Затем совладельцы должны подписать договор о выделении долей в натуре. Если есть техническая возможность это сделать, документ заверяет нотариус и выдает лицам отдельные документы о праве собственности.

В случае, когда лица решат судиться по любым имущественным вопросам, то им нужно будет оплатить судебный сбор в размере 1% от стоимости имущества, которое является объектом спора, но есть ограничения - сумма не может быть меньше, чем 0,4 прожиточных минимумов для трудоспособного лица, и больше, чем 5 ПМ (прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году составляет 3 028 гривен, а в 2026 вырастет до 3 328 грн) - отметил эксперт.

справка Юрий Костынюк Адвокат Учился в Одесском национальном университете на факультете "Правоведение". Окончил вуз в 2003 году. В 2005-м начал работать юристом, а с 2012 года начал заниматься адвокатской деятельностью.

Вас также могут заинтересовать новости: