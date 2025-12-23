Новый год 2026 начнется с растущей Луны.

В январе 2026 года небесные энергии будут балансировать между практичным Козерогом и прогрессивным Водолеем и создавать идеальные условия для четких планов и смелых мечтаний. Лунный календарь подскажет, какие дни будут удачными для новых начинаний, поездок, финансовых решений и заботы о здоровье, а когда лучше сбавить темп и прислушаться к себе.

Лунный календарь на январь 2026 - фазы Луны и транзит других планет

Связь Луны с внутренним состоянием человека и ходом повседневных событий была замечена еще в древние времена. Современные астрологи утверждают: смена лунных фаз действительно влияет на уровень энергии, настроение и способность принимать решения.

Каждый лунный месяц делится на четыре этапа - каждый из них задает ритм жизни, усиливая или ослабляя общий эмоциональный фон. Ориентируясь на них, можно выбирать наиболее благоприятное время для планов и свершений.

Небесные циклы в январе 2026 сложатся следующим образом:

1-2 января - растущая Луна, Меркурий в Козероге

Время роста Луны - хорошее для начала нового и воплощения задуманного в жизнь. В это время удобно планировать дела, пробовать новое, ставить цели и делать первые шаги к их реализации.

1 января Меркурий войдет в знак Козерога и поможет сосредоточиться на делах, структуре и ответственности. Это хорошее время, чтобы заранее продумать планы на год и расставить приоритеты, понять, от чего стоит отказаться ради баланса между работой и личной жизнью.

3 января - полнолуние в Раке, суперлуние

Это событие будет связано с темой дома и уюта - постарайтесь навести порядок, завершить старые дела и создать комфортную атмосферу.

4-17 января - убывающая Луна, Венера в Водолее

Когда Луна идет на убыль, начинать что-либо не советуют, но вот задумывать можно. Энергия постепенно стихает, и Вселенная словно призывает нас замедлиться - отличное время для завершения начатых дел и освобождения от всего лишнего.

Венера переходит в Водолей и смещает фокус в сфере отношений на общение, интеллект и свободу. В это время будут удачными новые знакомства, общение с друзьями, обновления техники и вложений в хобби.

18 января - новолуние в Козероге

Это новолуние открывает возможности для карьеры и профессионального роста. Будьте готовы воспользоваться шансом, если он появится.

19-30 января - растущая Луна, Солнце, Меркурий и Марс в Водолее, Нептун в Овне

И снова наступает период растущей Луны.

19 января Солнце окажется в Водолее - в ближайшие недели будут важны логика, объективность, командные инициативы. Это хорошее время для встреч и совместных дел.

20 января Меркурий вслед за Солнцем переходит в знак Водолея - это усилит рациональный подход к принятию решений. Эмоции здесь вам не нужны, их лучше отодвинуть в сторону.

23 января Марс также входит в Водолей - период подойдет для интеллектуальной работы и командных проектов, но в конфликтах будьте осторожны.

26 января Нептун надолго перейдет в Овен - этот транзит астрологи называют важным акцентом, так как он связан с новыми идеалами, смелыми мечтами и стремлением к переменам. Вы сможете ощутить импульс к созданию чего-то нового, но будет нужна также ответственность и готовность действовать.

Благоприятные и неблагоприятные дни января 2026 по Луне

С помощью лунных подсказок январь можно прожить осознаннее, в гармонии с природными ритмами:

самые удачные дни - 1, 8, 15 января;

благоприятные дни также - 13, 16, 19, 27, 28 число;

неблагоприятный день - 3 января.

В инфографике ниже вы найдете благоприятные дни для разных сфер жизни. Важно помнить, что один и тот же день может быть сложным для работы, но одновременно удачным для отдыха, творчества или заботы о здоровье.

