В эстонской разведке оценили, планирует ли Россия сейчас нападать на какую-то страну Балтии

В настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на какую-то из стран Балтии или на НАТО в целом, задача Эстонии - сохранять ситуацию именно такой.

Об этом генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR. По его словам, Россия пытается сдержать перевооружение Европы разговорами о мире и о том, что это якобы забирает деньги в других сферах, например, в социальной.

"То, что мы видим сегодня, - Россия сейчас не намерена нападать на какую-то страну Балтии или на НАТО в более широком смысле. Мы видим, что в результате наших реакций Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом. До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта на данный момент", - сказал Розин.

Он пояснил, что после различных инцидентов, начиная с повреждений кабелей или различных залетов дронов или самолетов в воздушное пространство НАТО, в результате реакций Запада или НАТО Россия приняла различные меры, чтобы избегать подобных такого в будущем. Розин отметил:

"Если посмотреть на то, что сегодня видно и публично, то траектории дронов над территорией Украины или воздушным пространством изменены таким образом, чтобы минимизировать риски. Мы видим, что, например, российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов".

Противодействие НАТО России

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, который летел вблизи ее воздушного пространства. Это случилось утром 25 декабря над международными водами Балтийского моря.

Также наблюдались объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары.

