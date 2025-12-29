Почему одни USB-порты заряжают намного медленнее, чем другие: простое объяснение

Если ваш смартфон заряжается слишком долго, проблема чаще всего не в нем, а в источнике питания.

Несмотря на повсеместное распространение USB-портов, многие люди до сих пор сталкиваются с неожиданно медленной зарядкой телефонов, планшетов и других гаджетов. Подключение к ноутбуку, телевизору или даже USB-порту в розетке нередко дает результат хуже, чем обычное зарядное устройство.

Эксперты портала SlashGear подробно рассказали, почему одни USB-порты заряжают намного медленнее, чем другие.

Всt дело в мощности и стандартах USB

Видео дня

Начнем с того, что не все USB-порты одинаковы. Многие из них изначально создавались не для быстрой зарядки, а для передачи данных. Старые USB-порты, в частности, USB 2.0 подают минимальную мощность, которой достаточно для работы флешек или периферии, но явно недостаточно для современных смартфонов с емкими аккумуляторами.

Даже если порт выглядит современно, его возможности могут просто быть искусственно ограничены. Производители ноутбуков, телевизоров и другой электроники часто снижают выходную мощность USB-портов, чтобы уменьшить нагрузку и избежать перегрева. В результате зарядка идет, но значительно медленнее, чем от полноценного адаптера.

Вам понадобится подходящий кабель и зарядное устройство

Даже если у вас современное устройство с поддержкой новейших стандартов USB и быстрой зарядки, на деле оно все равно может заряжаться медленно. Зачастую причина кроется не в самом устройстве, а в зарядном блоке или кабеле. В цепочке питания скорость всегда определяется самым "слабым звеном".

Например, ноутбук может поддерживать зарядку мощностью до 140 Вт и соответствующее быстрое зарядное устройство, однако если соединить их кабелем мощностью 60 Вт, который шел в комплекте с вашим смартфоном, ноутбук будет заряжаться только с этой более низкой скоростью.

Наилучшим решением будет использовать зарядное устройство с запасом по мощности, превышающим потребности устройства. Главное условие – поддержка совместимого стандарта, например, USB Power Delivery, который позволяет устройствам корректно согласовывать уровень питания. При этом стоит учитывать, что комплектный адаптер, идущий с телефоном или другим гаджетом, не всегда способен обеспечить максимально возможную скорость зарядки.

Если вы не уверены, какую мощность выдает конкретный USB-порт, самый простой способ это проверить – воспользоваться USB-тестером мощности. Это компактное устройство подключается между портом и вашим гаджетом, показывая реальные параметры питания.

Ранее эксперты собрали пять устройств, совместимых с USB-C портом вашего телефона, о которых мы не знали – от накопителей до игровых контроллеров.

УНИАН рассказывал, что это за разъем USB-B и почему некоторой технике без него никуда. Хотя сегодня в основном используются USB-A и USB-C, USB-B все еще актуален, просто он не так популярен.

Вас также могут заинтересовать новости: