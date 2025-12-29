Сырский рассказал, почему ВСУ отошли из Северска

По его словам, оборона Северска стала проблемной.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, почему нашим войскам пришлось отойти из Северска и несет ли это дополнительные угрозы.

В интервью "24 каналу" он отметил, что Серебрянский лес, Белогоровка, Северск - это территории, где во время Второй мировой войны также проходили тяжелые бои.

"Сама местность состоит из господствующих высот, меловых гор, как в Белогоровке. Укрепления были построены еще тогда. Они держали тогда, и обеспечили ведение такой устойчивой обороны. С другой стороны, это направление долгое время было неприоритетным. Потому что враг просто не имел возможности вести наступательные действия. Поступательные действия были. Да, стояли бригады. Они и продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях", - пояснил главком.

"Оставить войска, те части, подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются соответствующие действия на этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении", - пояснил он.

Выход Сил обороны из Северска

Как сообщал УНИАН, 23 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что с целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из Северска.

Отмечалось, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

В Генштабе ВСУ добавили, что осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения.

