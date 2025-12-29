Окунитесь в мир загадок и опасностей.

Зима - это не только праздники и теплые вечера у камина, но и идеальная пора для просмотра атмосферных триллеров, которые заставляют зрителя волноваться за судьбу главного героя.

Снег, мороз и изолированные локации добавляют напряжения, а герои обычно вынуждены бороться не только с людьми, но и со стихией. УНИАН подготовил для вас подборку из четырех зимних триллеров, которые точно держат в напряжении от первой до последней минуты:

Ветреная река

Сотрудник службы охраны дикой природы помогает новому агенту ФБР расследовать убийство молодой женщины в индейской резервации в штате Вайоминг.

Видео дня

Бессонница

Два детектива из Лос-Анджелеса прилетают на Аляску, чтобы расследовать обстоятельства убийства молодой девушки. У местной полиции есть одна версия, однако прибывшие считают, что дело гораздо более запутанное.

Замерзшие

Трое лыжников, застрявших на кресельном подъемнике, вынуждены делать выбор, который оказывается опаснее, чем остаться на месте и замерзнуть насмерть.

Серый

После авиакатастрофы на Аляске шестеро нефтяников под руководством опытного охотника пытаются выжить, но стая безжалостных волков преследует их на каждом шагу.

Напомним, уже 1 января в украинский прокат выйдет триллер "Служанка", главные роли в котором сыграли Аманда Сейфрид и Сидни Суини. Лента основана на одноименной книге Фриды Мак-Фадден.

Вас также могут заинтересовать новости: