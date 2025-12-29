Только президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели "замечательную встречу" в резиденции последнего во Флориде, как в России снова обвинили Украину в якобы "неготовности к мирным переговорам". Официально заявление российского Министерства иностранных дел, озвученное его главой Сергеем Лавровым, прозвучало так: "Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта".

Кроме того, Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы пыталась атаковать резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Мол, для этого был задействован 91 БПЛА, но российские военные все дроны сбили.

Владимир Зеленский уже опроверг эту информацию. Кремль, в свою очередь, не предоставил никаких визуальных доказательств атаки. Да и количество дронов, о котором говорил Лавров, противоречит опубликованным официальным данным Минобороны РФ. По этой информации, в ночь на 29 декабря над Новгородской областью российские военные сначала якобы сбили 18 дронов, а затем еще 23.

Но почему именно так соврал Путин?

Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это - вершина айсберга.

Первое, мы не знаем куда и когда Россия направит свой ракетный удар "мести". Но, как мне кажется, более важно то, что после этого Россия расчехлит свое "новое оружие": информационное пространство наполнится заявлениями, что "нелегитимный Зеленский не может снова баллотироваться в президенты". Логика россиян проста: с "нелегитимным" Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход, естественно, будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными, в том числе, и на наших полезных идиотов.

Еще один момент: эта история будет иметь важные последствия внутри России. Дело в том, что россиянам нужны новые объяснения, зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться.

И, напоследок, важно то, что, глобально, это ничего не изменит. Разве что все переговоры нужно будет переформатировать.

К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не "он не хочет", а на самом деле, "он не может". И это - одна из наших самых больших проблем.