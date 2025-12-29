Мистик предсказывает масштабные потрясения: от угрозы Третьей мировой войны и новой эскалации в Украине - до "хаоса в космосе".

Мистик, известный как "Живой Нострадамус", обнародовал серию тревожных прогнозов на 2026 год. Бразилец Атос Саломе, которому приписывают предсказания пандемии Covid-19 и смерти королевы Елизаветы II, заявил, что следующий год может стать одним из самых опасных для человечества, пишет Mirror.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По словам Саломе, мир окажется одновременно под давлением военных конфликтов, климатических катастроф и космических угроз. Наибольшее беспокойство у него вызывают риски глобальной войны и разрушительные солнечные бури.

Угроза большой войны

Мистик предупреждает, что в 2026 году может резко возрасти вероятность прямого столкновения России с НАТО. Особую опасность, по его словам, представляет Арктика, где таяние льдов открывает новые стратегические маршруты и военные возможности.

"Новейшие перехваты свидетельствуют, что Россия перемещает ракетные системы в стратегические районы в Арктике. Это увеличивает риск прямых столкновений с НАТО в 2026 году", - заявил Саломе.

Он также утверждает, что Москва может призвать до 800 тысяч резервистов до марта 2026 года, усиливая киберзащиту и противовоздушную оборону. Прогнозы мистика появляются на фоне роста напряженности вокруг войны в Украине и заявлений Киева о недопустимости территориальных уступок России.

"Хаос в космосе" и блэкауты

Отдельную угрозу Саломе видит в космосе. По его словам, 2026 год может принести мощные солнечные бури, способные вызвать масштабные отключения электроэнергии, сбои связи и технологические коллапсы.

"С 2024 года солнечная активность достигла пика и становится все более нестабильной. Солнечные бури сейчас выглядят наиболее вероятным сценарием немедленного влияния на повседневную жизнь", - сказал он.

Мистик считает, что особенно опасным может стать март 2026 года, когда удары солнечной активности могут произойти "стремительно и без предупреждения".

NASA подтверждает, что солнечные бури действительно способны нарушать магнитное поле Земли и вызывать сбои в энергосистемах. В то же время в ведомстве отмечают: подобные явления являются частью 11-летнего солнечного цикла и обычно не представляют серьезной угрозы для широкой общественности.

Предупреждение без паники

Сам Атос Саломе настаивает, что его прогнозы следует воспринимать не как запугивание, а как сигнал к подготовке. Он подчеркивает:

"Речь не о страхе, а об измеряемых рисках, которые мир недооценивает".

Оправдаются ли предсказания "Живого Нострадамуса", покажет время. Но его заявления уже в который раз подогрели тревогу вокруг 2026 года, который, по словам мистика, может стать настоящим испытанием для человечества.

