Семена тыквы очень полезны и для мужчин, и для женщин.

Тыквенные семечки – один из главных модных трендов в правильном питании. О них говорят многие блогеры и модели, а ВОЗ рекомендует включать их в свой рацион. Семена тыквы широко применяют в народной медицине и считаются здоровым перекусом. Этот продукт действительно полезен, однако злоупотреблять им всё же не стоит. Полезная суточная норма семечек составляет 60 г.

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Польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки имеют очень богатый состав: в них содержатся марганец, медь, магний, цинк, железо, растительный белок, витамины А и Е. Они являются хорошим источником микроэлементов при однообразном рационе. Семена тыквы – очень ценный источник полезных жиров для постящихся и вегетарианцев.

Витамины в составе семян А и Е полезны для здоровья кожи и ногтей. Семена тыквы обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами, а также снижают риск развития диабета. Микроэлементы в их составе нормализуют сон, поддерживают иммунитет, улучшают работу сердца.

Читайте такжеКак исправить пересоленное блюдо: кулинарные хитростиПольза тыквенных семечек для мужчин обусловлена высоким содержанием цинка, который улучшает фертильность и снижает риск развития простатита. Полезны они и для женщин: улучшают гормональный фон, смягчают неприятные симптомы во время менструации и менопаузы. Семечки тыквы разрешены беременным.

Вред тыквенных семечек

Калорийность семян тыквы составляет 446 ккал/100 г. Этим продуктом легко увлечься и съесть больше нормы. Помимо высокой калорийности, у семечек есть другие минусы.

При неосторожном употреблении семечек можно повредить зубную эмаль.

В этом продукте много соли, что может быть вредно для суставов.

Семена тыквы – сильный аллерген.

Продукт противопоказан при язве, гастрите, заболеваниях печени и повышенной кислотности.

При соблюдении суточной нормы семена тыквы вряд ли принесут вред.

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Автор: Екатерина Пулатова