Какой чай лучше пить в холодную погоду - читайте в материале УНИАН.

С пряностями, медом, молоком - такой чай не только согревает в холода, но и помогает справиться с простудой и поднимает настроение. УНИАН предлагает три лучшие рецепта зимнего чая.

Ранее мы рассказывали, как заваривать шиповник сушеный, чтобы сохранить витамины.

Имбирный чай с молоком и кардамоном

Черный чай (листовой) - 3-4 ч. л.

Вода - 950 мл

Имбирь (корень) - 5 см

Кардамон - 3-4 коробочки

Молоко - 120-180 мл

Сахар - 8 ст. л. или по вкусу

Корень имбиря очистите и натрите на мелкой тёрке, кардамон раскрошите. Залейте водой, поставьте на огонь, кипятите 6-7 минут - до появления желтоватого оттенка. Всыпьте сахар, проварите еще 1-2 минуты. Добавьте чай и варите ещё столько же. Влейте горячее молоко, ещё немного проварите. Перед подачей процедите.

Видео дня

Облепиховый чай с имбирем

Черный чай - 2 ч. л.

Вода - 500-600 мл

Облепиха - 100 г

Имбирь (корень) - 2-3 см

Сахар или мед - по вкусу

Залейте чай кипятком, дайте настояться. Облепиху разомните.

Можно использовать заготовку облепихи с сахаром - тогда в напиток сахар добавлять не нужно.

Очищенный имбирь нарежьте тонкими кусочками. Добавьте к облепихе, всыпьте сахар. Влейте процеженный чай. Перемешайте и ещё раз процедите.

Чай масала с молоком и пряностями

Вода - 300 мл

Молоко - 300 мл

Чёрный листовой чай - 4 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Палочка корицы (можно заменить молотой) - 1 шт.

Звёздочка аниса - 1 шт.

Кардамон (можно заменить молотым) - 5 коробочек

Чёрный перец горошком - 3 шт.

Гвоздика - 3 бутона

Сухой имбирь - 1/2 ч. л.

Смешайте молоко с водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте чай и пряности.

Количество пряностей можно брать на свой вкус.

Добавьте мед, перемешайте.

Мед можно заменить сахаром.

Проварите чай 2-3 минуты, а затем дайте настояться 5 минут под крышкой. Процедите чай через сито.

Вас также могут заинтересовать новости: