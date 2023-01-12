Как сделать чай с пряностями / depositphotos.com

С пряностями, медом, молоком - такой чай не только согревает в холода, но и помогает справиться с простудой и поднимает настроение. УНИАН предлагает три лучшие рецепта зимнего чая.

Ранее мы рассказывали, как заваривать шиповник сушеный, чтобы сохранить витамины.  

Имбирный чай с молоком и кардамоном

  • Черный чай (листовой) - 3-4 ч. л.
  • Вода - 950 мл
  • Имбирь (корень) - 5 см
  • Кардамон - 3-4 коробочки
  • Молоко - 120-180 мл
  • Сахар - 8 ст. л. или по вкусу

Корень имбиря очистите и натрите на мелкой тёрке, кардамон раскрошите. Залейте водой, поставьте на огонь, кипятите 6-7 минут - до появления желтоватого оттенка. Всыпьте сахар, проварите еще 1-2 минуты. Добавьте чай и варите ещё столько же. Влейте горячее молоко, ещё немного проварите. Перед подачей процедите. 

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Облепиховый чай с имбирем 

  • Черный чай - 2 ч. л.
  • Вода - 500-600 мл
  • Облепиха - 100 г
  • Имбирь (корень) - 2-3 см
  • Сахар или мед - по вкусу

Залейте чай кипятком, дайте настояться. Облепиху разомните.

Можно использовать заготовку облепихи с сахаром -  тогда в напиток сахар добавлять не нужно.

Очищенный имбирь нарежьте тонкими кусочками. Добавьте к облепихе, всыпьте сахар. Влейте процеженный чай. Перемешайте и ещё раз процедите. 

Чай масала с молоком и пряностями

  • Вода - 300 мл 
  • Молоко - 300 мл
  • Чёрный листовой чай - 4 ч. л. 
  • Мед - 1 ст. л.
  • Палочка корицы (можно заменить молотой)  - 1 шт.
  • Звёздочка аниса - 1 шт.
  • Кардамон (можно заменить молотым) - 5 коробочек 
  • Чёрный перец горошком - 3 шт. 
  • Гвоздика - 3 бутона 
  • Сухой имбирь - 1/2 ч. л. 

Смешайте молоко с водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте чай и пряности.

Количество пряностей можно брать на свой вкус. 

Добавьте мед, перемешайте.  

Мед можно заменить сахаром.

Проварите чай 2-3 минуты, а затем дайте настояться 5 минут под крышкой.  Процедите чай через сито. 

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