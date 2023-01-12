С пряностями, медом, молоком - такой чай не только согревает в холода, но и помогает справиться с простудой и поднимает настроение. УНИАН предлагает три лучшие рецепта зимнего чая.
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Имбирный чай с молоком и кардамоном
- Черный чай (листовой) - 3-4 ч. л.
- Вода - 950 мл
- Имбирь (корень) - 5 см
- Кардамон - 3-4 коробочки
- Молоко - 120-180 мл
- Сахар - 8 ст. л. или по вкусу
Корень имбиря очистите и натрите на мелкой тёрке, кардамон раскрошите. Залейте водой, поставьте на огонь, кипятите 6-7 минут - до появления желтоватого оттенка. Всыпьте сахар, проварите еще 1-2 минуты. Добавьте чай и варите ещё столько же. Влейте горячее молоко, ещё немного проварите. Перед подачей процедите.
Облепиховый чай с имбирем
- Черный чай - 2 ч. л.
- Вода - 500-600 мл
- Облепиха - 100 г
- Имбирь (корень) - 2-3 см
- Сахар или мед - по вкусу
Залейте чай кипятком, дайте настояться. Облепиху разомните.
Можно использовать заготовку облепихи с сахаром - тогда в напиток сахар добавлять не нужно.
Очищенный имбирь нарежьте тонкими кусочками. Добавьте к облепихе, всыпьте сахар. Влейте процеженный чай. Перемешайте и ещё раз процедите.
Чай масала с молоком и пряностями
- Вода - 300 мл
- Молоко - 300 мл
- Чёрный листовой чай - 4 ч. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Палочка корицы (можно заменить молотой) - 1 шт.
- Звёздочка аниса - 1 шт.
- Кардамон (можно заменить молотым) - 5 коробочек
- Чёрный перец горошком - 3 шт.
- Гвоздика - 3 бутона
- Сухой имбирь - 1/2 ч. л.
Смешайте молоко с водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте чай и пряности.
Количество пряностей можно брать на свой вкус.
Добавьте мед, перемешайте.
Мед можно заменить сахаром.
Проварите чай 2-3 минуты, а затем дайте настояться 5 минут под крышкой. Процедите чай через сито.