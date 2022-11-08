Можно ли заваривать шиповник кипятком и как сделать вкусный чай - узнайте в материале УНИАН.

Чай из шиповника можно и нужно пить всем тем, кто хочет укрепить иммунитет и сделать профилактику простудных заболеваний, особенно в период смены сезона. Также шиповник полезен при панкреатите, холецистите и различных расстройствах кишечника. Если вы страдаете от перепадов давления и головных болей - настой из шиповника улучшит самочувствие.

УНИАН расскажет, как правильно пить шиповник и заваривать его, чтобы была польза для здоровья.

ВАЖНО: ягоды свежего или сушеного шиповника перед завариванием нужно промыть под проточной водой, чтобы очистить их.

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Как заварить шиповник в термосе - самый популярный способ

Многие люди заваривают шиповник именно в термосе - так получается сохранить настой и его полезные свойства подольше. Берите термос объемом максимум в 2 литра, заполните его ягодами на 1\3. Залейте шиповник горячей водой (не кипятком!), закройте крышкой и оставьте на 8-10 часов, чтобы ягоды настоялись. Потом этот настой смело можно пить, а если ягоды были крупные, то и заваривать их повторно.

Как заваривать шиповник сушеный или свежий на плите

Вам нужно взять кастрюлю, выложить туда промытые ягоды шиповника, залить теплой водой. Соблюдайте пропорции - на каждые 500 мл воды берите 2 ст.л целых ягод. Далее - оставьте шиповник под крышкой на 30 минут, затем поставьте на самый маленький огонь и варите ягоды 30 минут. В конце снимите кастрюлю с плиты, остудите и пейте.

Как заварить шиповник в чайнике - рецепты чая

Из шиповника можно сделать не только чистый отвар, но и разнообразные полезные чаи, которые помогут укрепить иммунитет в любую пору года.

С шиповником, корицей и орехами

сушеный шиповник - 30 гр;

корица - 1 палочка;

грецкие орехи - 30 гр;

сухой черный чай - 0.5 стакана;

вода.

Шиповник измельчить ножом или в блендере. Так же поступить с орехами, дополнительно обжарив их на раскаленной сковороде. Палочку корицы разломать на несколько частей. Смешать шиповник, орехи, корицу и черный чай, высыпьте в сухую емкость и настаивайте 5-10 дней, чтобы ароматы перемешались.

Чтобы заварить чай, пересыпьте 1 ст.л смеси в заварник, залейте 300 мл горячей воды, дайте настояться 15 минут, процедите и пейте, как обычный чай.

С шиповником и клюквой

сушеный шиповник - 1.5 ст.л;

клюква - 1 ст.л;

зеленый чай - 1 ст.л;

вода - 600 мл.

В заварник высыпать клюкву и шиповник, размять ягоды ступкой. Сверху засыпать зеленый чай, залить кипятком, настаивать 15-20 минут, затем процедить и пить.

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