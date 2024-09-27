Очень простой в приготовлении маковник можно делать каждые выходные.

Восхитительно вкусный и пышный торт маковник популярен в Польше, Литве, Украине и других славянских странах. Этот десерт любят за простоту приготовления - не нужно выкачивать коржи или готовить многокомпонентный крем. Просто смешайте все ингредиенты для теста и поставьте в духовку. После дегустации большинство людей согласится - это самая вкусная выпечка с маком.

Простой маковник на молоке

Ингредиенты:

мак - 150 г;

сахар - 150 г;

ванильный сахар - 15 г;

яйца - 2 шт.;

молоко - 250 мл;

мука - 300 г;

лимон - 0, 5 шт.;

соль - щепотка;

сода - 0,5 чайн. л.;

сливочное масло для смазывания формы - 30 г;

манка для смазывания формы.

По желанию в пирог можно добавить орехи, сухофрукты, яблоки, бананы.

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Духовку заранее разогрейте до 180°. В большой миске смешайте сахар, ванильный сахар, соль, мак. С лимона снимите цедру и натрите на мелкой терке, добавьте к остальным ингредиентам. Муку просейте вместе с содой, смешайте с другими сухими ингредиенты.

Отдельно взбейте яйца с теплым молоком. Добавьте лимонный сок по вкусу. Постепенно вливайте смесь к сухой основе и замесите тесто.

Форму для выпечки (диаметр 20 см) смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой, чтобы лимон не пригорел. Влейте тесто и выпекайте маковник 45 минут при 180°. Готовность проверяйте зубочисткой. По желанию посыпьте готовый пирог сахарной пудрой или полейте растопленным шоколадом.

Маковник на взбитых белках

Ингредиенты:

мак - 150 г;

яйца - 4 шт.;

сахар - 150 г;

мука - 200 г;

сливочное масло - 125 г;

разрыхлитель для теста - 1 чайн. л.

Духовку заранее разогрейте до 180°. Куриные яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром и размягченным сливочным маслом. К желтковой смеси добавьте мак и муку с разрыхлителем, а также (по желанию) орехи и сухофрукты.

Куриные белки взбейте миксером до мягких пиков (густая белая пена). Аккуратно введите к остальным ингредиентам и перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Если форма силиконовая, то можно не смазывать. Выпекайте 30-40 минут при 180°.

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