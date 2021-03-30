Сладкая ароматная карамель - универсальный соус к любому десерту.

Карамель - это классический французский десерт из жженого сахара и сливок. Это универсальный соус для десертов, пирожных, тортов и попкорн. Также карамель можно есть как самостоятельный десерт к чаю или использовать для украшений и карамельных конфет. При приготовлении лакомства важно вовремя снять сахар со сковороды. Если снимете слишком рано - карамель засахарится, а если слишком поздно - подгорит.

Домашняя мягкая карамель

Сахар - 200 г.

Сливки 35% - 180 г.

Сливочное масло - 100 г.

В кастрюлю или сотейник с толстым днем насыпать сахар тонким слоем. Поставить на плиту на очень маленький огонь. Подождите пока сахар растает и не мешайте его. При первых признаках плавления сахара наклоняйте кастрюлю в разные стороны, чтобы он сам перемешивался. Держите на огне пока весь сахар не расплавится и не станет золотисто-янтарного цвета. Карамель не должна сильно кипеть.

Читайте такжеНежная панна котта: рецепт классического итальянского десертаВ кастрюлю постепенно вливайте подогретые сливки, помешивая их ложкой. Масса начнет шипеть и пениться - так и должно быть. Держите карамель ещё 10 минут на огне и постоянно мешайте, иначе она подгорит. Горячую карамель процедить через ситечко, добавить нарезанное сливочное масло и перемешать до однородности. Теперь карамель готова. В горячем виде она жидкая, а в холодном - густая. Хранить её можно в банке в холодильнике.

Рецепт соленой карамели

Крупная морская соль - 4 г.

Сахар - 150 г.

Сливки 35% - 260 мл.

Сливочное масло - 15 г.

Карамель в этом рецепте получается жидкой как соус. Для густой карамели сахара должно быть в два раза больше, чем сливок.

Ковш поставьте на маленький огонь, влейте сливки и оставьте медленно греться. Другой ковш с толстым дном поставьте на средний огонь, насыпьте сахар и добавьте 2 столовые ложки воды. Оставьте смесь на огне, чтобы сахар растворился и приобрел коньячный цвет. Мешать карамель не надо, вместо этого ковш нужно наклонять в разные стороны.

В сахар влейте горячие сливки и помешивайте 1 минуту. Добавьте половину соли и мешайте ещё 3 минуты. Попробуйте карамель и по вкусу добавьте ещё соли. Готовую карамель перелейте в банку и храните в холодильнике.

Твердая карамель для леденцов и украшений

Сахар - 6 ст.л.

Вода - 2 ст.л.

Уксусная эссенция - 3 мл.

Лимонная кислота - 2 г.

В толстостенной посуде залить сахар водой, поставить на маленький огонь и разогревать, пока сахар полностью не растворится. Варить сироп 10 минут и постоянно помешивать. Добавить уксусную эссенцию и лимонную кислоту, перемешать. Посуду с карамелью опустить в холодную воду.

Сразу сформировать из карамели украшения, разлить по формам или окунуть в неё фрукты. Для изготовления украшения узор из карамели наносят на смазанную растительным маслом бумагу для запекания. После остывания узор можно снимать.

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Автор: Екатерина Пулатова