'Пусть он оставит своё 'извиняюсь' при себе': Зеленский обратился к Лукашенко

Президент Украины отметил, что Киев неоднократно обращался к Минску с требованием демонтировать ретрансляторы.

Беларусь должна доказать делами, что не помогает России в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН Неделя".

По словам Зеленского, одних слов от Александра Лукашенко уже недостаточно.

Кроме того, президент Украины отметил, что Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы на белорусской территории, которые помогают российским дронам точнее наносить удары по украинским городам.

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"Своё "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Это не работает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один – никакой технической поддержки российских ретрансляторов", – сказал Зеленский.

Недавние заявления Лукашенко о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Лукашенко, российский диктатор Владимир Путин не хочет втягивать Беларусь в войну с Украиной. Лукашенко добавил, что "от этого будет только больше вреда, чем пользы". Лукашенко пояснил, что его страна "очень уязвима в военном плане", ведь она у украинских военных "как на ладони". Вторая причина, по его словам, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войны. В-третьих, в таком случае линия фронта расширится. Самопровозглашённый президент Беларуси не исключил, что в таком случае страны НАТО могут ввести в Украину свои войска.

Также мы писали, что Лукашенко заявил, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины. Он пояснил, что его страна не собирается воевать "за чужую волю". Кроме того, по словам президента Беларуси, его граждане не хотят стать "мясным фаршем". Белорусский диктатор добавил, что его страна "готова к цивилизованному диалогу" с Украиной. Более того, по словам Лукашенко, Минск будет делать всё возможное, чтобы добиться мира.

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