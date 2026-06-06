'Не хотим быть фаршем': Лукашенко открестился от отправки войск в Украину

Лукашенко заявил, что война - это катастрофа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отправлять свои войска на войну против Украины. Такое заявление он сделал во время выступления в Гродно на открытии 15-го Фестиваля национальных культур, пишут белорусские СМИ.

"Мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим", - сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что его страна "готова к цивилизованному диалогу" с Украиной.

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"Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Мы хотим мира. Мы несем народам мир", - заверил он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не является агрессором и соагрессором. По его словам, Минск будет делать все возможное, чтобы добиться мира.

"Потому что война – это катастрофа. Война никогда не даст нам возможность собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить мы можем только в мире, в мирном труде", - сказал лидер Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заговорил о "защите" жителей Украины и других соседних стран:

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить".

Реакция Лукашенко на заявление о "500 целях в Беларуси"

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Украины Роберта (Мадяра) Бровди о 500 целях в Беларуси на случай вторжения в нашу страну.

Лукашенко намекнул, что Беларусь может нанести ответный удар по Украине. Интересно то, что он присвоил слова Мадяра президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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