Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным новое вторжение в Украину с Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин на самом деле не хочет втягивать Беларусь в войну с Украиной, мол, это принесет больше вреда, чем пользы. Об этом он рассказал в интервью Al Arabiya English, пишет Белта.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Путиным новое нападение на Украину со стороны Беларуси, Лукашенко заверил, что разговор якобы был совсем в другом ключе.
"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси. По разным причинам... И я дословно могу сказать, что мне сказал президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-либо качестве в войну, в конфликт – неприемлемо. Это принесет больше вреда, чем пользы"", – рассказал он.
Лукашенко также назвал причины такой позиции. Во-первых, по его словам, Беларусь "очень уязвима в военном плане", ведь она у украинских военных "как на ладони".
"Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже намечено 500 таких целей на территории Беларуси", – сказал диктатор.
Вторая причина, по его словам, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войны, мол, погибнет много военных. Третья причина – значительное увеличение длины линии фронта.
"Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, увеличится на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами в условиях нынешней войны не сможем обеспечить защиту этого участка", – сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор также заявил, что при таком развитии событий страны НАТО могут ввести в Украину свои войска.
"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого", - отметил он.
Отвечая на вопрос, есть ли Украине чего-то бояться со стороны Беларуси, Лукашенко заверил, что бояться "абсолютно нечего".
"И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. Из-за каких-то политических амбиций эта тема подогревается", – добавил диктатор.
Беларусь в войне России с Украиной
Как сообщал ранее УНИАН, Кремль превратил Беларусь в свой плацдарм для нового нападения на Украину. БелПОЛЬ – группа бывших военных и милиционеров, выступающих против Лукашенко, заявила, что белорусская промышленность интегрирована в военную машину Кремля. По ее данным, более 500 белорусских промышленных предприятий занимаются производством оружия и боеприпасов, ремонтом военной техники и обеспечением логистики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Беларусь обустраивает позиции артиллерии и строит дороги у границы. По его данным, Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну соседнюю страну. Президент Украины сообщил, что поручил по соответствующим каналам предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.
Сам же Лукашенко уверял, что Беларусь вступит в войну против Украины, только если подвергнется "агрессии", не уточнив, однако, что именно подразумевается под "агрессией". Белорусский диктатор отмечал, что вместе с Путиным будет "родина от Бреста до Владивостока".