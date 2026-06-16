Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным новое вторжение в Украину с Беларуси

Диктатор назвал три причины, по которым нападение со стороны Беларуси якобы нежелательно даже для россиян.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин на самом деле не хочет втягивать Беларусь в войну с Украиной, мол, это принесет больше вреда, чем пользы. Об этом он рассказал в интервью Al Arabiya English, пишет Белта.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Путиным новое нападение на Украину со стороны Беларуси, Лукашенко заверил, что разговор якобы был совсем в другом ключе.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси. По разным причинам... И я дословно могу сказать, что мне сказал президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-либо качестве в войну, в конфликт – неприемлемо. Это принесет больше вреда, чем пользы"", – рассказал он.

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Лукашенко также назвал причины такой позиции. Во-первых, по его словам, Беларусь "очень уязвима в военном плане", ведь она у украинских военных "как на ладони".

"Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже намечено 500 таких целей на территории Беларуси", – сказал диктатор.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войны, мол, погибнет много военных. Третья причина – значительное увеличение длины линии фронта.

"Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, увеличится на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами в условиях нынешней войны не сможем обеспечить защиту этого участка", – сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор также заявил, что при таком развитии событий страны НАТО могут ввести в Украину свои войска.

"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого", - отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли Украине чего-то бояться со стороны Беларуси, Лукашенко заверил, что бояться "абсолютно нечего".

"И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. Из-за каких-то политических амбиций эта тема подогревается", – добавил диктатор.

Беларусь в войне России с Украиной

Как сообщал ранее УНИАН, Кремль превратил Беларусь в свой плацдарм для нового нападения на Украину. БелПОЛЬ – группа бывших военных и милиционеров, выступающих против Лукашенко, заявила, что белорусская промышленность интегрирована в военную машину Кремля. По ее данным, более 500 белорусских промышленных предприятий занимаются производством оружия и боеприпасов, ремонтом военной техники и обеспечением логистики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Беларусь обустраивает позиции артиллерии и строит дороги у границы. По его данным, Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну соседнюю страну. Президент Украины сообщил, что поручил по соответствующим каналам предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.

Сам же Лукашенко уверял, что Беларусь вступит в войну против Украины, только если подвергнется "агрессии", не уточнив, однако, что именно подразумевается под "агрессией". Белорусский диктатор отмечал, что вместе с Путиным будет "родина от Бреста до Владивостока".

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