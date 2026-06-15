'Если Владимир Александрович обиделся': Лукашенко извинился перед Зеленским

Лидер Беларуси признал, что его страна в настоящее время находится в очень уязвимом положении с военной точки зрения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои слова во время интервью Al Arabiya English.

"Если Владимир Александрович обиделся, я прошу у него прощения за эти слова (где-то задел, где-то попал). Возможно, и не стоило их говорить, учитывая, что он все-таки воюет", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он заверил, что со стороны Беларуси не стоит ждать каких-либо военных действий:

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"Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, а особенно с моей стороны, никаких военных действий ждать не стоит".

По словам Лукашенко, Беларусь не хочет воевать с Украиной и признал, что его страна уязвима в военном плане.

"Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном плане, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Ведь для украинских военных Беларусь – как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже намечено 500 таких целей на территории Беларуси", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Более того, Лукашенко признал, что его страна вместе с Россией в случае нападения Украины не смогла бы обеспечить надлежащую защиту:

"Фронт для России прежде всего (конечно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, увеличится на 1,5 тысячи километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем ходе войны не сможем обеспечить защиту этого участка".

Помощь Беларуси России в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что по данным белорусской службы Радио Свобода, Россия создала как минимум пять новых площадок для запуска ударных дронов у границы с Беларусью. Проанализировав спутниковые снимки и открытые данные, издание выяснило, что новые объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ. Отмечается, что часть из них появилась всего в нескольких десятках километров от белорусской границы. По данным украинских военных, большинство российских дронов во время массированных атак пролетают через Беларусь или используют маршруты вдоль белорусско-украинской границы.

Также мы писали, что Лукашенко приписал слова командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадяра) президенту Украины Владимиру Зеленскому о "500 целях". По словам президента Беларуси, украинские военные не хотят войны с его страной. Лукашенко заявил, что Зеленского к таким заявлениям якобы "подталкивает Европа". Он добавил, что "пытается понять президента Украины" и предположил, что Зеленский "где-то курнул, где-то кольнул", поэтому и сделал такое заявление. По словам Лукашенко, Беларусь никогда не готовилась нападать на Украину и заверил, что этого "никогда не будет".

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