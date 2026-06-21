Сибига о решении Навроцкого: Не зря ему аплодируют в Москве

Украина не будет мириться с тем, что из-за рубежа ей будут пытаться диктовать, какой должна быть история прошлого, отметил министр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает Польшу не политизировать деликатные вопросы исторического прошлого, сохранять сдержанность и поддерживать дипломатию. Как сообщает МИД Украины в Telegram, об этом Сибига сообщил в марафоне "Единые новости".

"Навроцкий выступил разрушителем тех позитивных наработок, которых мы достигли в последнее время. Недаром он получает аплодисменты из Москвы", – подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в двусторонних отношениях Украины с Польшей.

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Как отмечает Сибига, сейчас очень важно не политизировать деликатные вопросы исторического прошлого. "Да, были сложные страницы, но пусть это обсуждают историки", – заявил министр.

"Пренебрежение к Президенту Украины – это не только об орденах. Это о пренебрежении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем", – подчеркивает Сибига.

Он подчеркивает, что ни один президент другого государства больше не будет диктовать Украине нашу историю.

"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны и пренебрежительны по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло", – заявил Сибига.

Также он отметил, что Украина призывает поляков к сдержанности и дипломатии. Украина открыта для политического диалога.

"Мы ежедневно обсуждаем с нашими польскими друзьями, как сохранить дипломатический курс. Нас объединяют общие вызовы, интересы и общее европейское будущее. Мы должны избавиться от груза прошлого в наших отношениях", – заявил Сибига.

Как добавил глава МИД, важно отложить эмоции в сторону.

Украина и Польша – последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 июня Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Также польский президент заявил, что вступление Украины в Европейский союз представляет угрозу для польских фермеров.

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