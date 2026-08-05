55-летний Коляденко пожаловался на проблемы со здоровьем

Шоумен отметил, что теперь ему нужно постоянно носить очки.

Известный украинский шоумен и танцор Дмитрий Коляденко рассказал о проблемах со здоровьем.

В своём Instagram он признался, что уже давно не просто так носит очки. Этот аксессуар много лет является его визитной карточкой, однако сейчас врачи посоветовали не снимать очки, ведь у шоумена есть проблемы со зрением.

"Не думал, что так выйдет. С 15 лет носил очки… Ради имиджа! А сейчас, в 55 лет, их мне прописали врачи. Сказали: "Нужно"… И привет, Депрессия", – написал Коляденко.

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К слову, подписчики Дмитрия поддержали его в комментариях и пожелали крепкого здоровья.

"Дима, вам идут очки. Это придает лицу какой-то шарм"

"Вы всегда красивы, даже в очках"

"Всё будет хорошо! Здоровья Вам".

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко публично обратился к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык. Танцор решил публично поздравить с праздником артистку, с которой много лет назад был в романтических отношениях.

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