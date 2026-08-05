Россия уничтожила крупнейший склад Rozetka, два комплекса 'Эпицентра' и центр 'Новой почты'

Враг целенаправленно наносит удары по украинским предприятиям, пытаясь спровоцировать дефицит товаров.

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на среду, 5 августа, уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. Так, полностью разрушен и не подлежит восстановлению крупнейший склад Rozetka в Броварах, сообщает соучредительница маркетплейса Ирина Чечеткина.

"Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению", – пишет предпринимательница.

Она отметила, что сотрудники не пострадали. Несмотря на потери, Rozetka будет работать и дальше.

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"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнилось 21 год. Вместо этого ночью я смотрела, как после удара трёх баллистических ракет горит дело всей моей жизни", – сообщает Чечоткина.

В результате прямых ракетных ударов полностью уничтожены два крупных складских комплекса "Эпицентра" и завод Epicentr Ceramic Corporation по производству керамики, сообщают в компании.

"Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически утрачено одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине. В Киеве полностью сгорел логистический центр на ул. Вискозной – один из ключевых логистических объектов компании. В логистическо-производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое наших коллег получили ранения и находятся в больнице", – говорится в заявлении "Эпицентра".

Компания планирует частично перенести производство за пределы Украины из соображений безопасности.

"Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине. По предварительным оценкам, полное восстановление разрушенного производства займет не менее полутора лет, а скорее всего – около двух лет", – сообщают в "Эпицентре".

В результате массированной вражеской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве, сообщил почтовый оператор.

"Враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения", – говорится в заявлении "Новой почты".

Оценка последствий вражеской атаки в настоящее время продолжается. Компания обещает компенсировать клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения. В "Новой почте" сообщают, что продолжат работать по всей Украине.

По информации различных СМИ, во время ночной атаки также были полностью или частично уничтожены склады сети Novus на Борщаговке, склады сетей Fozzy Group и "Сильпо", а также тепличный цветочный комплекс.

Российские атаки на украинский бизнес – последние новости

В середине прошлого месяца масштабных потерь от ударов российских оккупантов понесли всеукраинская сеть АЗК, крупный логистический комплекс и склад с сотнями тысяч книг. Все эти предприятия были поражены в течение одних выходных.

Из-за ситуации с безопасностью части бизнеса приходится приостанавливать свою деятельность. Так, с первого августа временно не работает торговый центр Metro в Запорожье. В сети сообщают, что не могут обеспечить стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания в текущих условиях.

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