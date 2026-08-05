Альпы без снега: пять мест, где летний отдых может оказаться лучше зимнего

На этих курортах вас ждут неожиданные развлечения.

На протяжении десятилетий горнолыжные курорты Европы измеряли свой успех количеством снега. Однако сегодня, когда температуры резко растут, а зима становится все менее предсказуемой, они ищут успех в солнечной погоде. Об этом пишет Daily Mail.

"От пеших прогулок и катания на горных велосипедах до изысканных ресторанов и роскошных спа-центров - эти альпийские курорты доказывают, что могут предложить гораздо больше, чем просто катание на лыжах", - отмечает издание.

Лех, Австрия

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Этот живописный поселок разработал одну из самых насыщенных летних программ в Альпах.

"Lech Card" - один из самых выгодных летних абонементов, поскольку он предоставляет доступ к горным подъемникам, автобусам, экскурсиям с гидом, каякингу, каньонингу и стрельбе из лука", - утверждается в публикации.

Заальбах-Хинтерглемм, Австрия

Этот муниципалитет создал одну из самых разветвленных в Европе сетей велосипедных маршрутов, обслуживаемых подъемниками. Они переоборудованы для перевозки горных велосипедов и соединяют курорт с соседними деревнями Хинтерглемм, Леоганг и Фибербрунн. Поэтому туристов ждут пологие лесные тропы, технические трассы для даунхилла и флоу-трейлы, специально разработанные для плавного спуска по склонам.

Межев, Франция

Межев, который в 1920-х годах семья Ротшильдов превратила в один из самых гламурных горных курортов Франции, уже давно привлекает летних туристов своими великолепными ресторанами, отелями и очаровательной средневековой деревушкой.

"Летние утра здесь можно начать с легкого подъема по Шемен-дю-Кальвер - паломническому маршруту, извивающемуся мимо 15 крошечных часовен в направлении Мон-д’Арбуа. В "Les Fermes de Marie" вы найдете комплекс альпийских шале, где расположены гостиничные номера, рестораны и великолепный спа-центр", - подчеркнули в материале.

Альпе-ди-Сиузи, Италия

Крупнейшая в Европе высокогорная альпийская поляна заставляет туристов сбавить темп. Она расположена под остроконечными известняковыми башнями Доломитовых Альп. Движение автомобилей здесь ограничено, что побуждает посетителей исследовать местность пешком или на велосипеде.

"Пологие тропы пролегают через сенокосные луга с полевыми цветами и мимо горных хижин. Многие отели предлагают панорамные сауны, открытые бассейны и процедуры на основе трав", - добавляют в публикации.

Энгельберг, Швейцария

Лучший маршрут в этом месте - "Буйрабанли-сафари", который ведёт туристов вглубь ландшафта отдаленных альпийских ферм.

"Каждую ночь вы проводите на семейных фермах, ночуя в простых гостевых комнатах и наслаждаясь сытными ужинами. Маршрут пролегает по участкам впечатляющей высокогорной тропы "Валенпфад", через луга и под высоченными скалами", - подытожило издание.

Другие новости туризма

Как писало УНИАН, в популярном туристическом регионе Италии произошло землетрясение. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 7 километрах от Пизы, а очаг располагался на глубине 8 километров.

Также сообщалось, что на хорватских пляжах уже в 6:30 утра невозможно найти место в тени. Для многих отдыхающих остается только два варианта: либо оплатить аренду шезлонга, либо находиться на солнечных участках пляжа.

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