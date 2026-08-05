Как бананы влияют на уровень сахара в крови: ответ экспертов

То, как банан повлияет на уровень сахара в крови, зависит от степени его зрелости.

Бананы богаты витаминами, минералами и клетчаткой, но также содержат природный сахар. Из-за этого они могут повышать уровень сахара в крови. В то же время правильное сочетание продуктов и размер порции помогают уменьшить это влияние, пишет Health.

Влияние банана на уровень сахара в крови зависит от количества клетчатки и сахара во фрукте, а эти показатели меняются в зависимости от степени зрелости.

В процессе созревания в бананах увеличивается содержание фруктозы, глюкозы и общего количества сахара. Из-за этого более спелые плоды могут сильнее повышать уровень сахара в крови.

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Незрелые бананы содержат больше клетчатки, чем зрелые. Например, в 100 граммах зеленых бананов содержится около 18 граммов клетчатки, в зрелых – 4–5 граммов, а в перезрелых – всего около 2 граммов, говорится в статье, посвященной содержанию пищевых волокон, крахмала и сахаров в бананах на разных стадиях зрелости.

Именно количество клетчатки влияет на то, насколько фрукт может повысить уровень сахара в крови. Продукты с более высоким содержанием клетчатки обычно имеют более низкий гликемический индекс (ГИ). Поэтому зеленые или слегка недозрелые бананы могут вызывать меньший скачок уровня глюкозы, чем хорошо созревшие плоды.

Можно ли есть бананы людям с диабетом

Людям с диабетом не обязательно отказываться от фруктов, в частности от бананов. По данным Американской диабетической ассоциации, они содержат природный сахар, но в то же время являются источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которая может помочь уменьшить влияние фруктов на уровень сахара в крови.

Достаточное потребление клетчатки также может положительно влиять на показатели инсулина и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), который используется для оценки контроля сахара в крови, говорится в статье, посвящённой влиянию пищевых волокон на гликемический контроль и чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом 2 типа. Кроме того, рацион с достаточным количеством клетчатки связывают с более низким риском развития диабета 2 типа и его осложнений.

Людям с диабетом следует обращать внимание на размер порции и выбирать более мелкие или не слишком спелые бананы. Также можно сочетать фрукт с продуктами, содержащими белок или жиры, например, с орехами или натуральным йогуртом. Это помогает уменьшить резкое повышение уровня глюкозы после еды.

Как безопасно включить бананы в рацион

Количество бананов, которые можно есть, зависит от индивидуальных потребностей организма, калорийности рациона и того, нужно ли контролировать уровень сахара в крови.

Чтобы снизить риск резкого повышения уровня глюкозы после употребления банана, эксперты советуют обращать внимание на несколько моментов. В частности, стоит сочетать фрукт с продуктами, содержащими белок и жиры. Включение банана в сбалансированный рацион может помочь лучше контролировать уровень сахара в крови.

Также стоит выбирать зеленые или слегка недозрелые бананы, ведь они содержат больше клетчатки и меньше сахара, чем спелые и перезрелые плоды.

Не менее важно контролировать размер порции. Большой банан или несколько фруктов за один раз могут сильнее повлиять на уровень сахара в крови, чем небольшая порция.

Подробнее о влиянии бананов на организм

Ранее УНИАН писал о том, какой фрукт полезнее для организма – банан или апельсин. По словам экспертов, главная польза бананов заключается в высоком содержании калия. В то же время главная польза апельсинов заключается в большом количестве витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов.

Также гепатолог рассказал, как бананы влияют на печень. По словам эксперта, этот популярный фрукт обладает как защитным эффектом, так и подводными камнями.

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