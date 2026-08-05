10 фраз, которые тихо разрушают брак: их часто говорят мужчины без эмпатии

Эти слова выдают нехватку эмпатии, но что на самом деле за ними стоит?

Нехватка эмпатии саботирует отношения даже в самых обыденных частях повседневной жизни. Она также подрывает любовь и привязанность – по крайней мере, согласно исследованию 2024 года.

Мужчины без эмпатии не внимательны и не уважительны к своим жёнам. Они регулярно говорят всевозможные разрушительные вещи, компенсируя ими ту порядочность, которой у них нет, пишет Your Tango.

Есть минимум 10 фраз, которые мужчины без эмпатии довольно часто говорят своим женам.

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1. "Не понимаю, чего ты так расстроилась"

Хорошие партнеры открыто выражают собственные эмоции, одновременно создавая безопасное пространство, чтобы их супруг мог делать то же самое. К сожалению, если мужчине не хватает эмпатии, он поступает наоборот. Даже когда его партнёршу ранят его же поступки, он будет обесценивать её чувства и отрицать их значимость.

"Не понимаю, чего ты так расстроилась" или "ты делаешь из ничего проблему" – повседневные фразы для такого рода токсичных мужчин. Они не способны поставить себя на место другого человека, но даже когда мужчина знает, что поступил неправильно, он будет пытаться оправдать своё поведение подобными газлайтинговыми фразами.

2. "Можем не сейчас?"

Когда что-то нужно ему, мужчина без эмпатии ожидает, что партнерша полностью все бросит ради него. Но когда роли меняются и его жене что-то нужно или у нее есть проблема, это всегда "Можем не сейчас?" или "У меня нет на это времени".

Даже при насущных проблемах и задетых чувствах ему явно всё равно, что чувствует партнёрша, – если только он не получает за это какого-то положительного внимания. Его образ и личный комфорт всегда на первом месте, отсюда и эта пассивная, избегающая позиция.

3. "Это ты сама виновата"

Перекладывание вины на партнёршу – вот как мужчина с нулевой эмпатией уходит от извинений или ответственности за собственные действия. Задетые чувства другого человека – его собственная проблема, даже когда они возникли из-за его ошибок и жестокости. Такое мышление невероятно разрушительно.

Эти мужчины, лишённые сострадания, в итоге отталкивают своих партнёрш, но при этом поощряют подавление эмоций, что в конечном счёте происходит в ущерб благополучию и здоровью партнёрши.

Они отказываются извиняться, когда поступили неправильно, и заставляют жён чувствовать себя ужасно из-за того, что те открыто говорят о своих чувствах.

4. "Это просто шутка"

Когда человек использует подобную фразу, чтобы оправдать своё плохое поведение, он пытается избежать ответственности за свои действия. Это никогда не "просто шутка", но, притворяясь, будто вредные оскорбления и жестокость – все во имя юмора, они могут газлайтингом вынудить человека подавить это и избежать ссоры.

Они отказываются признавать, что их собственное дурное поведение – это то, за что нужно отвечать, во многом потому, что у них нет эмпатии, чтобы понять, как это ранит их партнёршу и близких. Они заставляют жён чувствовать себя чрезмерно чувствительными и эмоциональными, когда те отстаивают себя, – так проще ими пользоваться.

5. "Ты взрослая"

Лучшие отношения – это когда двое людей могут вместе преодолевать трудности и поддерживать друг друга, даже когда жизнь становится тяжёлой. Но женщина, замужем за токсичным мужчиной без эмпатии, будет чувствовать себя гораздо более одинокой, проводя всё это время сама по себе.

Мало того что очевидно, что он заботится о себе больше, чем о ком-либо, – он еще и изолирует партнершу, когда она просит о помощи. "Ты взрослая" – вот как он отвечает на потребности партнёрши, вместо того чтобы придумать, как сделать её жизнь легче или счастливее.

6. "Представь, каково мне"

Эмпатия – это то, что связывает и объединяет нас, особенно в отношениях. Она напоминает нам, что мы не единственные люди в мире и что другие заслуживают того времени и усилий, которые некоторые вкладывают только в себя.

Мужчина с малой эмпатией отказывается предлагать такие усилия и поддержку кому-либо, кроме себя. Когда партнёрша в трудной ситуации, они не говорят "Чем я могу помочь?". Вместо этого они говорят: "Представь, каково мне".

Всё всегда вращается вокруг них, даже в ситуациях, когда лучшие партнёры отложили бы свои потребности на несколько мгновений, чтобы создать безопасное пространство для своих жён.

7. "Просто забей"

Для человека с нулевой эмпатией мир становится лучше, когда все счастливы и готовы уделять ему внимание. Они не хотят иметь дело с трудностями другого человека, потому что это затмевает все их собственные потребности и переживания.

Они – центр собственного мира, и, несмотря на то что сами не предлагают никакого сострадания другим, они ожидают его от людей в своей жизни. "Просто забей" – вот тот пренебрежительный и невероятно неуважительный способ, которым эти мужчины это выражают.

Их собственный комфорт им важнее, чем быть рядом с тем, кого они должны любить безусловно.

8. "Что бы я ни сделал, тебе всё мало"

Когда им не удаётся уйти от ответственности за своё токсичное поведение, мужчина с нулевой эмпатией прибегает к роли жертвы. Это всегда "что бы я ни сделал, тебе всё мало" вместо "прости, я поступил неправильно".

Это не только обесценивает и подминает под себя эмоции партнёрши, но и отбивает у неё желание поднимать свои обиды и проблемы в будущем.

Отношения смещаются в сторону обслуживания эмоций этих мужчин, вместо того чтобы строить безопасное пространство, где каждый может чувствовать себя замеченным и поддержанным.

9. "Я не это имел в виду"

Эмпатичный партнер может дать место задетым чувствам своего супруга, даже когда он сам был тем, кто их вызвал. Он понимает, что, даже причинив боль ненамеренно, это всё равно влияет на других.

Но когда у мужчины нулевая эмпатия, он разрушителен в словах, которые говорит супруге. Он отказывается верить, что что-либо, сделанное им случайно или с добрыми намерениями, могло кого-то ранить, потому что он не ставит себя на место другого.

Это его жена виновата, что неправильно поняла его намерения или почувствовала себя задетой. "Я не это имел в виду" – классическое перекладывание вины в действии.

10. "Ну, как скажешь"

Безразличие – один из столпов личности человека, которому не хватает эмпатии. Они не считаются с партнёршей и не заботятся о её чувствах, особенно когда сами в чём-то провинились.

"Ну, как скажешь" – вот как они реагируют, когда партнёрша выражает свою боль или хочет поговорить о проблемах, вместо того чтобы быть готовыми измениться и извиниться. Они саботируют то общение, которое необходимо отношениям для процветания, в тех маленьких моментах, где здоровые пары сближаются.

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