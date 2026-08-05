Самолет Air India резко 'провалился' в небе: десятки человек получили травмы

Самолет Air India внезапно потерял высоту из-за турбулентности. По предварительным данным, травмы получили около десятка человек.

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс Пхукет – Дели, попал в сильную турбулентность во время полета, в результате чего несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы. Об этом сообщает The Independent.

По информации перевозчика, рейс AI2379 подвергся кратковременной сильной турбулентности во время крейсерского полета, что привело к внезапной потере высоты. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился в аэропорту Дели около 11:00 по местному времени.

"Самолет благополучно приземлился в Дели, и все пассажиры и члены экипажа безопасно покинули борт", – заявил представитель Air India.

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По данным местных СМИ, травмы получили как минимум 10 пассажиров и двое членов экипажа. Всех пострадавших доставили в медицинский пункт в аэропорту для обследования.

В то же время авиакомпания сообщила, что серьезных травм зафиксировано не было.

"Небольшое количество пассажиров и членов экипажа с незначительными травмами было доставлено в медицинское учреждение в аэропорту для профилактического осмотра и оказания помощи", – отметили в Air India.

Пассажиры рассказали об инциденте

Один из пассажиров в комментарии агентству ANI сообщил, что турбулентность застала людей врасплох, когда большинство из них спало.

"Самолет находился в воздухе около полутора часов. Мы спали. Вдруг он наклонился, и это продолжалось примерно две-три минуты", – рассказал он.

По его словам, травмы получили от 15 до 20 человек, среди которых был ребенок.

"У меня травма поясничной части спины. Мой брат получил травмы плеча и спины", – добавил пассажир.

Начато расследование

По данным сервиса Flightradar24, незадолго до посадки самолет резко потерял высоту. Air India заявила, что оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и сотрудничает с компетентными органами, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Турбулентность является распространенным явлением в авиации. По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), около 40% тяжелых травм, полученных членами летных экипажей в 2023 году, были связаны именно с турбулентностью.

Новости авиации – это интересно знать

Ранее УНИАН сообщал, что в салонах самолетов, как известно, очень холодно – и это не просто так. Журнал Popular Science спросил бывшую стюардессу Бобби Лори, в чём причина такого холода и почему экипажи просто не повышают температуру в самолётах.

Большинство коммерческих авиакомпаний поддерживают в салонах самолетов температуру от 21 до 24 градусов по одной главной причине: чтобы предотвратить обмороки пассажиров. В самолете существует реальная опасность гипоксии – состояния, при котором человек не получает достаточно кислорода, что часто приводит к потере сознания.

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