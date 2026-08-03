Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

27 августа 2025 года Стефанишина была назначена послом Украины в США.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в соответствующем указе президента от 3 августа.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", – говорится в указе.

Причина увольнения не указывается.

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Заявление Стефанишиной

На своей странице в Facebook Стефанишина заявила, что подала в отставку по собственному желанию.

"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", - написала она.

Стефанишина подчеркнула, что основные пункты плана, с которым она приехала в США, были выполнены.

"Мы увеличили поставки американского оружия и сохранили поддержку именно в тот момент, когда политическая обстановка в Вашингтоне менялась не в нашу пользу. Мы закрепили эту поддержку в законах, которые переживут любую смену администрации. И, главное, мы изменили саму роль Украины: из страны, которой помогают, в страну, в которую инвестируют и чьи технологии покупают", - добавила она.

Стефанишина на посту посла Украины в США - что известно

Напомним, что 27 августа 2025 года президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на должность посла Украины в США. После ее назначения глава государства отмечал для нее необходимость реализации задачи заключения соглашения об оружии для Украины и соглашения о современных дронах.

Зеленский отмечал, что Стефанишина проделала замечательную работу в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Он заявил, что Стефанишина также участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества с Украиной и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Ранее послом Украины в США была Ольга Маркарова.

Сначала, с июля 2025 года, Стефанишина была уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. До этого назначения Стефанишина занимала должность министра юстиции – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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