Таинственные молнии вспыхивают под водой: ученые до сих пор не знают, что это

В Тихом океане уже сотни лет наблюдают загадочные вспышки света под водой, известные как te lapa.

В Тихом океане уже много веков наблюдают необычное явление, которое ученые до сих пор не могут объяснить. Речь идет о загадочных вспышках света под водой, известных как te lapa ("вспышка"). Как пишет Popular Mechanics, они напоминают молнии, возникающие прямо в глубине океана без грозы и исчезающие почти мгновенно.

Считается, что древние полинезийские мореплаватели использовали эти вспышки для навигации. По их словам, загадочный свет часто появлялся в направлении ближайшей суши и помогал находить острова даже ночью и в пасмурную погоду.

Изучением феномена ученые занимаются уже несколько десятилетий, однако единого объяснения до сих пор нет. Одна из гипотез связывает te lapa с тектонической активностью в Тихоокеанском огненном кольце. Предполагается, что возле подводных вулканов и гидротермальных источников могут возникать мощные электрические разряды. Несмотря на то что морская вода хорошо проводит электричество, исследователи считают, что газовые пузырьки, резкие перепады температуры и минералы способны временно накапливать электрический заряд, который затем высвобождается в виде яркой вспышки.

Видео дня

Есть и другая версия. Некоторые специалисты предполагают, что эффект могут создавать биолюминесцентные микроорганизмы. Эти микроскопические водоросли светятся при механическом воздействии. В лабораторных экспериментах удалось получить светящиеся полосы, похожие на описания te lapa, однако пока нет доказательств, что именно они вызывают загадочные вспышки в океане.

При этом исследователи уже исключили несколько популярных объяснений. Выяснилось, что вспышки не могут быть отражением звезд или спутников, а также не связаны с атмосферными электрическими явлениями, такими как огни святого Эльма.

Несмотря на современные технологии, происхождение te lapa остается одной из самых интригующих загадок океана. Ученые считают, что для окончательного ответа потребуются новые исследования и более чувствительные приборы, способные фиксировать очень слабое свечение в морских глубинах.

Напомним, в июне этого года Одесса стала свидетелем необычного явления: город оказался под "атакой" кузнечиков.

Вас также могут заинтересовать новости: