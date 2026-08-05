Во время атаки РФ попала в цистерну с аммиаком в Киеве: существует ли угроза для населения

Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить крупную утечку аммиака.

Во время массированной атаки в ночь на 5 августа РФ поразила цистерну с аммиаком, которая находилась на территории предприятия в Голосеевском районе Киева. Об этом рассказал в эфире "Киев24" пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров.

"Предварительно предполагалось, что значительное количество вещества должно было вытечь. Но сразу на место были отправлены спасатели – как ГСЧС города Киева, так и КГГА. Они быстро отреагировали, к счастью, сама цистерна с аммиаком не была повреждена. Было повреждено какое-то оборудование, но сами заслонки были вовремя закрыты. То есть утечка минимальная, объем до 100 литров. Очень быстро ликвидировали, и по состоянию на утро никакой угрозы не было. На данный момент это безопасно", - отметил Петров.

Он также посоветовал следить за сообщениями местных властей о том, есть ли загрязнение воздуха, вызванное именно пожарами после российской атаки.

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"Каждый житель столицы уже начинает привыкать к таким темным утрам, когда небо затянуто дымом от пожаров. Но по состоянию на утро удалось очень быстро локализовать и ликвидировать все пожары. Поэтому сейчас может наблюдаться незначительное ухудшение качества воздуха из-за пожаров. Но сейчас они все ликвидированы, и качество воздуха должно улучшаться", - добавил Петров.

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 5 августа российские оккупанты применили 28 баллистических ракет различных типов для массированного удара по Украине. Отмечается, что Силы обороны не сбили ни одной из ракет.

Президент Владимир Зеленский позже сообщил, что в результате вражеской атаки в Киеве и области погибли 17 человек. Еще 44 человека, по словам президента, получили ранения. Целями вражеской атаки, по словам Зеленского, стали объекты, не имеющие отношения к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика.

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