'Ненавижу': Глинская публично обратилась к россиянам после атаки на Киев

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская отреагировала на атаку на Киев и публично обратилась к россиянам.

В своём Instagram она опубликовала фото со слезами на глазах. Лиза подчеркнула, что её психика не выдерживает этого ужаса, который устраивает враг почти каждую ночь.

'Ненавижу': Глинская публично обратилась к россиянам после атаки на Киев

"Сегодня появилось ощущение, что на нас охотятся... Ощущение, что дом из картона – трясёт, вокруг всё горит... ПВО сбивает "Шахеды"... пулемётная очередь... взрывы... Сегодня моя психика не выдерживает", – написала Глинская.

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Кулинар также эмоционально обратилась ко всем, кто живет в стране-агрессоре, так:

"Россияне. Я ненавижу вас. У вас нет права на существование. Вы – раковая опухоль на Земле. Вы украли нашу жизнь. Я искренне желаю, чтобы вы, каждый из 140 миллионов, испытали на себе тот ужас, страх и боль, которые мы испытываем каждый день, каждую ночь, крепко прижимая к себе своего ребенка и молясь, чтобы наступило утро и чтобы снова увидеть, как улыбаются дети! Пожалуйста, не пишите мне: "Уезжай". Я дома! Слава Украине, её Героям и украинцам! Несокрушимые!".

К слову, в ночь на 5 августа РФ совершила одну из самых масштабных атак по Киеву и области. Враг запустил более 20 ракет и дронов, значительная часть которых была реактивной. К сожалению, уже известно о 17 погибших и 44 пострадавших.

Напомним, недавно УНИАН писал о реакции звезд на атаку по Киеву и области 5 августа.

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