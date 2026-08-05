'Ненавижу': Глинская публично обратилась к россиянам после атаки на Киев

Шеф-повар также рассказала, как пережила эту ночь.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская отреагировала на атаку на Киев и публично обратилась к россиянам.

В своём Instagram она опубликовала фото со слезами на глазах. Лиза подчеркнула, что её психика не выдерживает этого ужаса, который устраивает враг почти каждую ночь.

"Сегодня появилось ощущение, что на нас охотятся... Ощущение, что дом из картона – трясёт, вокруг всё горит... ПВО сбивает "Шахеды"... пулемётная очередь... взрывы... Сегодня моя психика не выдерживает", – написала Глинская.

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Кулинар также эмоционально обратилась ко всем, кто живет в стране-агрессоре, так:

"Россияне. Я ненавижу вас. У вас нет права на существование. Вы – раковая опухоль на Земле. Вы украли нашу жизнь. Я искренне желаю, чтобы вы, каждый из 140 миллионов, испытали на себе тот ужас, страх и боль, которые мы испытываем каждый день, каждую ночь, крепко прижимая к себе своего ребенка и молясь, чтобы наступило утро и чтобы снова увидеть, как улыбаются дети! Пожалуйста, не пишите мне: "Уезжай". Я дома! Слава Украине, её Героям и украинцам! Несокрушимые!".

К слову, в ночь на 5 августа РФ совершила одну из самых масштабных атак по Киеву и области. Враг запустил более 20 ракет и дронов, значительная часть которых была реактивной. К сожалению, уже известно о 17 погибших и 44 пострадавших.

Напомним, недавно УНИАН писал о реакции звезд на атаку по Киеву и области 5 августа.

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