Не оружие: Стефанишина рассказала, чем больше всего США помогают Украине

За последние полгода США вошли в число стран, наиболее активно помогающих восстанавливать энергетическую систему Украины.

Чиновники Украины и США поддерживают постоянный достаточно качественный и содержательный диалог, несмотря на изменчивую риторику президента Дональда Трампа.

Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина сказала в эфире Радио NV. "Несмотря на различную политическую риторику руководства США, у нас есть достаточно качественный и содержательный диалог с правительством США. Это и встречи с министром энергетики, и с министром внутренних дел. Этот диалог ведется на постоянной основе как с командами, так и с самими министрами", – уточнила Стефанишина.

Кроме того, как сообщила посол, США за последние полгода вошли в топ-5 стран, обеспечивших поддержку восстановления украинской энергетической системы.

"Это факт. Это финансирование сохранилось. Оно увеличилось и будет увеличиваться", – подчеркнула Стефанишина.

Также она прокомментировала, насколько информация о требовании к Украине вывести войска из Донецкой области в обмен на соглашение о безопасности отражает настроения политикума в Вашингтоне.

"Есть очень большая поддержка Украины среди населения. Есть очень большая двухпартийная поддержка в Сенате. Есть поддержка и понимание Украины в правительстве США. Есть группа политиков и есть группа представителей, которым все равно, но супер негативного отношения к Украине я не встречала", – сообщила Стефанишина.

При этом, по ее словам, в США есть политики, которые говорят о том, что существуют другие приоритетные направления.

"Но второй важный момент – что в американской политике Украина не является вопросом геополитики. То есть, сейчас мы слышим заявления президента США о том, что "Иран – это наша война, а Украина – это не наша война". Это отражение геополитического подхода, но в основе американской политической культуры Украина – это свобода, это ценности. Это о базовом понимании: что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. И поэтому, соответственно, этот геополитический нарратив не накладывается на Украину, и поддержка остается достаточно высокой", – сказала Стефанишина.

Как добавила посол Украины, ключевая позиция, которую озвучивают американские друзья, партнеры и те лица, от которых зависят решения, заключается в том, что "они примут любое решение, которое мы сочтем справедливым".

Заявления Трампа об Украине

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны были вмешиваться в войну России против Украины и не тратить значительные средства на поддержку Киева. Трамп вновь заявил, что предыдущая власть во главе с Джо Байденом отдала Украине 350 млрд долларов.

По данным Financial Times, он пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

