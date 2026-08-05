В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на 5 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 5 августа, снизился на 15 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду подешевел на 21 копейку и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек – до 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 44,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 16 копеек и составляет 51,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,21 гривни за евро.

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