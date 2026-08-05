В Англии заработал самый длинный экстремальный спуск, которого ждали 15 лет

Людей поднимают на вершину горы на высоту 610 метров, и они преодолевают 1,2 километра в минуту.

В Англии открыли самый длинный зиплайн, создание которого длилось более 15 лет, сообщает The Mirror.

Речь идет о том, что новый экстремальный аттракцион расположен на территории бывшей сланцевой шахты Honister Slate Mine в графстве Камбрия, в самом сердце национального парка Лейк-Дистрикт.

По словам авторов проекта, участников поднимают на вершину горы на высоту около 610 метров, после чего они преодолевают на зиплайне 1,2 километра от скалы Honister Crag до долины. Полет длится около 60 секунд, а максимальная скорость достигает примерно 105 км/ч.

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Стоимость билетов начинается от 110 фунтов стерлингов (около 144 долларов), а в этом году воспользоваться аттракционом сможет лишь ограниченное количество посетителей.

От шахты до туристической достопримечательности

Более века на территории Хонистера работала сланцевая шахта. После её закрытия в 1989 году объект выкупил Марк Вейр, который в 1997 году возобновил работу предприятия, совместив добычу сланца с развитием туристических развлечений.

Сейчас бизнесом управляют его сыновья Прентис и Пирс Уилкинсон Вейры. По их словам, открытие зиплайна стало продолжением планов по развитию комплекса и поддержке местной экономики.

Они также отметили, что новая конструкция и в дальнейшем будет использоваться для транспортировки сланца с горы, как и предусматривалось первоначальным проектом.

Помимо самого длинного зиплайна в Англии, на территории Honister Slate Mine работают и другие экстремальные аттракционы. Среди них – подвесной мост Infinity Bridge, проложенный между двумя горами на высоте около 190 метров, а также маршрут Via Ferrata, который предполагает почти вертикальное восхождение на высоту около 610 метров.

Туристические новости мира

Напомним, Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало разрешение на эксплуатацию Boeing 737 MAX 7. Программа сертификации Boeing 737 MAX 7, стартовавшая в 2018 году, охватила более 1000 часов летных и наземных испытаний. В ее рамках была модернизирована противообледенительная система двигателей, обновлено программное обеспечение системы управления полетом и системы предупреждения экипажа в соответствии с требованиями FAA и рекомендациями Национального совета по безопасности на транспорте.

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