Жители шести областей остались без света после ночной атаки РФ: где возникли проблемы

Энергетики призывают всех украинцев экономно расходовать электроэнергию.

Часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях по состоянию на утро среды, 5 августа, временно остаются без электроснабжения.

В Министерстве энергетики сообщили, что причиной отключений света стали боевые действия и обстрелы энергетических объектов, которые продолжались накануне. Восстановительные работы проводятся везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, 78 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях остались без электроснабжения из-за непогоды. Ремонтные бригады в настоящее время работают над восстановлением.

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В то же время, по предварительным расчетам энергетического ведомства, введение ограничений сегодня, несмотря на жару и вражеские атаки, не прогнозируется. Впрочем, энергетики в очередной раз напоминают, что для снижения нагрузки на энергосистему украинцам следует экономно использовать электроэнергию в течение суток.

Отключения света в Украине – главные новости

По оценкам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украина уже на этой неделе может вернуться к графикам ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за чрезвычайно жаркой погоды. Потребление электроэнергии только из-за жары могло вырасти на 1 ГВт.

В свою очередь председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Украине отключения света могут длиться до 10–12 часов в сутки, если на фоне летних проблем Россия еще и будет обстреливать энергетические объекты.

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