В то же время, пока о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла производство по фактам, изложенным в материалах СМИ о возможных злоупотреблениях должностными лицами АРМА. В этой истории фигурирует семья Ольги Стефанишиной. Она с сегодняшнего дня является исполняющей обязанности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой начато производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". Сейчас о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено", - говорится в сообщении.

В то же время, досудебное расследование продолжается.

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При этом, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, САП открыла уголовное производство против Ольги Стефанишиной. По словам депутата, ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины).

Расследование о семье Стефанишиной

Как говорится в расследовании интернет-издания "Украинская правда", в марте 2025 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) определило компанию, которая будет управлять Домом профсоюзов на Майдане Независимости. Этой компанией является консорциум "КАМпаритет". Новый управляющий может быть связан с семьей Ольги Стефанишиной. При этом, это уже четвертый актив, который получила одна и та же компания.

Источники "Украинской правды" убеждают, что бывший муж Ольги Стефанишиной - Михаил Стефанишин, в прошлом году нашел "ключи от АРМА". Он представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах, а компания, связанная с ним, уже получила четыре ценных актива в управление. В материале "УП" говорилось о том, что Стефанишина берет бывшего мужа на свои встречи, хотя они уже как несколько лет являются умиленными.

Вместе с тем, как отреагировала Стефанишина на это расследование в социальной сети Facebook, ее удивила "маниакальная попытка" вплести ее в дела бывшего мужа, с которым у нее "контакты происходят только в отношении наших двух детей". Стефанишина отметила:

"Начиная от визуального оформления статьи и заканчивая систематическим упоминанием "муж Ольги Стефанишиной", как будто это какой-то особый статус. У меня есть имя, фамилия и должность. И да, у меня есть личная жизненная история продолжительностью в 13 лет связанная с Михаилом, которая не имеет никакого отношения к моей деятельности или нынешней жизни. Михаил Стефанишин - это отдельный человек, с которым я развелась 7 лет назад".

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, сегодня,16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства. Соответственно, теперь Ольга Стефанишина является исполняющей обязанности в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции.

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