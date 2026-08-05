Воздух в Киеве ухудшился: что нужно делать (фото)

В связи с аномальной жарой и пожарами после массированной российской воздушной атаки в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В частности, по состоянию на 8:00 5 августа в столице фиксируется повышение концентрации приземного озона и мелкодисперсной пыли.
"Причинами стали аномальная жара, способствующая образованию озона, и пожары после вражеской атаки. Из-за высокой влажности и слабого ветра загрязняющие вещества скопились в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.
В связи с этим до улучшения ситуации специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.
О высоком уровне загрязнения воздуха вредными веществами свидетельствуют и данные индексов качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.
В частности, индекс качества воздуха в столице достиг оранжевого и красного уровней. Наибольший уровень загрязнения фиксируется в Святошинском районе и частично в Шевченковском.
Киев: взрывы сегодня, 5 августа
Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 августа российские оккупанты совершили массированное нападение с использованием баллистических ракет и ударных дронов. В Киеве и области известно о 17 погибших.
Ни одна баллистическая ракета не была сбита.