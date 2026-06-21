Польские политики начали возвращать Навроцкому свои ордена

Первой ласточкой стал бывший депутат польского Сейма.

Бывший депутат польского парламента Пётр Фоглер вернул президенту Польши свой "Золотой крест за заслуги" в знак солидарности с Украиной в споре об орденах.

В своем посте в Facebook он назвал "бессмысленным" решение Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского "Ордена Белого Орла".

"Этот жест направлен не на президента [Александра Квасьневского], который мне его вручил [в 2005 году], потому что я его уважаю, а на нынешнего обитателя Бельведерского дворца, который всё больше позорит Польшу и всех нас!" – написал Фоглер.

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Экс-депутат назвал Навроцкого "не президентом, а недоразумением", а его действия – "кошмаром".

Между тем с украинской стороны также продолжаются демонстративные жесты против решения Навроцкого. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман вернул Польше рыцарский крест "Ордена Заслуг Республики Польша", который он получил в 2011 году, когда еще занимал пост мэра Винницы.

"Каждый народ имеет право на свою историю и своих героев. Это право священно – и для Украины, и для Польши. Мы можем по-разному смотреть на прошлое, и это нормально для соседей с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего", – написал Гройсман в Facebook.

Украинско-польский скандал

Как писал УНИАН, после того как президент Владимир Зеленский в конце мая присвоил одному из воинских подразделений почетное наименование "имени Героев УПА", польский президент Кароль Навроцкий лишил его "Ордена белого орла", которым украинского лидера несколько лет назад наградил предыдущий президент Польши Анджей Дуда.

После этого о намерении вернуть полякам такие же ордена, в разное время полученные от Польши, сообщили три предыдущих президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Все трое раскритиковали решение польского президента лишить Зеленского ордена.

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