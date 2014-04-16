Здание Донецкого горсовета захвачено бойцами харьковского "Оплота"

Около 20 бойцов, вооруженных автоматами, битами и винтовками, находятся на всех этажах. На рукавах у них повязки с надписью "Оплот".

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Как рассказал "ОстроВу" председатель структурного подразделения харьковского "Оплота" Александр Захарченко, цель их входа в здание - добиться от киевской власти проведения референдума о территориальном статусе Донецкой области.

"Первая наша цель – мы хотим озвучить требования к киевской власти… Будем находиться, здесь пока наши требования не будут выполнены", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Захарченко пояснил, что их главное требование – это проведение референдума о территориальном статусе Донецкой области.

Он заявил, что на сегодняшнем заседании исполкома Донецкого городского совета "Оплот" озвучат свои требования.

В настоящее время "оплотовцы" ведут переговоры о том, чтобы милиция, охраняющая здание, покинула его.