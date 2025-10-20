православные праздники в ноябре

Праздники в ноябре радуют своим разнообразием - от Дня вегана до Дня винодела. Также ожидаются церковные празднества и посты.

Среди важных дат стоит упомянуть День Достоинства и Свободы, День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и День памяти жертв Голодомора.

Какие в ноябре праздники и памятные дни - далее в материале.

Праздники в ноябре 2025

В ноябре нас ждут поводы для благодарности, памяти и культурных открытий. Также это время, когда осень медленно отступает и погода все больше проникается зимним духом. Вот какие праздники в ноябре стоит запомнить:

  • 1.11 - День (всемирный) экологии, День (всемирный) балета, День рождения ЕС, День (всемирный)  вегана
  • 2.11 - День работника социальной сферы
  • 3.11 - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 4.11 - День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга
  • 5.11 - Международный день менеджеров-волонтеров
  • 6.11 - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков
  • 8.11 - Собор Архистратига Михаила, День (всемирный) градостроительства
  • 9.11 - День (всемирный) работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
  • 10.11 - Международный день бухгалтера, День (всемирный) молодежи
  • 11.11 - День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения
  • 13.11 - День (всемирный) доброты
  • 16.11 - День работников радио, телевидения и связи, День работников сельского хозяйства
  • 17.11 - Международный день студентов, День студента в Украине
  • 18.11 - День сержанта ВС Украины
  • 19.11 - День работников гидрометеорологической службы, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми
  • 20.11 - День защиты детей в Украине, День (всемирный) ребенка, День педиатра
  • 21.11 - День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, День (всемирный) телевидения
  • 22.11 - День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта
  • 25.11 - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 27.11 - День основания Национальной академии наук Украины
  • 28.11 - Черная пятница
  • 30.11 - День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ
Выходные в ноябре

В последний месяц осени ожидается целых десять выходных дней - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Ноябрь включает в себя 20 рабочих дней.

До начала полномасштабной войны в Украине также были дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками. Однако в ноябре таких дней отдыха ждать не стоит.

