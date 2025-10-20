Рассказываем, какие профессиональные, международные и церковные праздники в ноябре будут.

Праздники в ноябре радуют своим разнообразием - от Дня вегана до Дня винодела. Также ожидаются церковные празднества и посты.

Среди важных дат стоит упомянуть День Достоинства и Свободы, День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и День памяти жертв Голодомора.

Какие в ноябре праздники и памятные дни - далее в материале.

Праздники в ноябре 2025

В ноябре нас ждут поводы для благодарности, памяти и культурных открытий. Также это время, когда осень медленно отступает и погода все больше проникается зимним духом. Вот какие праздники в ноябре стоит запомнить:

1.11 - День (всемирный) экологии, День (всемирный) балета, День рождения ЕС, День (всемирный) вегана

2.11 - День работника социальной сферы

3.11 - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии Украины

4.11 - День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга

5.11 - Международный день менеджеров-волонтеров

6.11 - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков

8.11 - Собор Архистратига Михаила, День (всемирный) градостроительства

9.11 - День (всемирный) работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины

10.11 - Международный день бухгалтера, День (всемирный) молодежи

11.11 - День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения

13.11 - День (всемирный) доброты

16.11 - День работников радио, телевидения и связи, День работников сельского хозяйства

17.11 - Международный день студентов, День студента в Украине

18.11 - День сержанта ВС Украины

19.11 - День работников гидрометеорологической службы, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми

20.11 - День защиты детей в Украине, День (всемирный) ребенка, День педиатра

21.11 - День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, День (всемирный) телевидения

22.11 - День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта

25.11 - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

27.11 - День основания Национальной академии наук Украины

28.11 - Черная пятница

30.11 - День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ

Выходные в ноябре

В последний месяц осени ожидается целых десять выходных дней - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Ноябрь включает в себя 20 рабочих дней.

До начала полномасштабной войны в Украине также были дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками. Однако в ноябре таких дней отдыха ждать не стоит.

