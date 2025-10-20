Праздники в ноябре радуют своим разнообразием - от Дня вегана до Дня винодела. Также ожидаются церковные празднества и посты.
Среди важных дат стоит упомянуть День Достоинства и Свободы, День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и День памяти жертв Голодомора.
Какие в ноябре праздники и памятные дни - далее в материале.
Праздники в ноябре 2025
В ноябре нас ждут поводы для благодарности, памяти и культурных открытий. Также это время, когда осень медленно отступает и погода все больше проникается зимним духом. Вот какие праздники в ноябре стоит запомнить:
- 1.11 - День (всемирный) экологии, День (всемирный) балета, День рождения ЕС, День (всемирный) вегана
- 2.11 - День работника социальной сферы
- 3.11 - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии Украины
- 4.11 - День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга
- 5.11 - Международный день менеджеров-волонтеров
- 6.11 - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков
- 8.11 - Собор Архистратига Михаила, День (всемирный) градостроительства
- 9.11 - День (всемирный) работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
- 10.11 - Международный день бухгалтера, День (всемирный) молодежи
- 11.11 - День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения
- 13.11 - День (всемирный) доброты
- 16.11 - День работников радио, телевидения и связи, День работников сельского хозяйства
- 17.11 - Международный день студентов, День студента в Украине
- 18.11 - День сержанта ВС Украины
- 19.11 - День работников гидрометеорологической службы, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми
- 20.11 - День защиты детей в Украине, День (всемирный) ребенка, День педиатра
- 21.11 - День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, День (всемирный) телевидения
- 22.11 - День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта
- 25.11 - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 27.11 - День основания Национальной академии наук Украины
- 28.11 - Черная пятница
- 30.11 - День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ
Выходные в ноябре
В последний месяц осени ожидается целых десять выходных дней - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Ноябрь включает в себя 20 рабочих дней.
До начала полномасштабной войны в Украине также были дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками. Однако в ноябре таких дней отдыха ждать не стоит.