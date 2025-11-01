Известно о большом количестве украинских дронов, которые сейчас наносят удары по России.

В Подмосковье произошла "аварийная ситуация в электросети", на многих улицах пропал свет. Об этом пишут роспаблики.

Сообщается, что накануне в городе Жуковский были слышны взрывы в небе. Администрация Жуковского Московской области РФ утверждает, что отключение света произошло из-за "аварийной ситуации в энергосистеме".

"Московщина теряет свет", - написал руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

Видео дня

"Весь дом ходуном!" - жители Тулы жалуются на атаку неизвестных беспилотников.

Очевидцы рассказывают, что слышали звук неизвестного дрона и "прилет", от которого "затрясся" дом и сработала сигнализация в автомобилях.

Неизвестно, что стало причиной отключения света, но сейчас по территории России продолжается массированная атака беспилотников.

Отключения света в РФ

Ранее в России жаловались на атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Губернатор области Андрей Бочаров, утверждал, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" было зафиксировано возгорание, которое "оперативно ликвидируется противопожарными силами".

Вас также могут заинтересовать новости: