Раскрыта важная загадка: ученые объяснили, почему атмосфера Солнца горячее его поверхности

Гавайский телескоп DKIST помог объяснить, что именно нагревает солнечную корону до миллионов градусов.

Десятилетиями ученые пытались выяснить, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов. Ведь поверхность Солнца прогревается лишь до 5500°C. Теперь ученые узнали причину. Как пишет Daily Galaxy, прорывное открытие они сделали с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гавайях.

Еще в 1942 году шведский физик Ганнес Альфвен выдвинул теорию о существовании магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону. Но в течение десятилетий эти волны оставались лишь гипотезой - технологии не позволяли их увидеть.

Телескоп DKIST, крупнейший наземный инструмент для солнечных исследований, наконец позволил это сделать. По словам руководителя исследования, физика Ричарда Мортона, специальный прибор Cryo-NIRSP впервые зафиксировал так называемые альфвеновские волны в короне Солнца.

Видео дня

"Эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу", - пояснил ученый.

В то же время ученые отмечают, что альфвеновские волны - лишь часть картины. Важную роль играет и магнитная реконекция - процесс, во время которого магнитные поля перекручиваются и "замыкаются", высвобождая мощные вспышки энергии.

Данные миссий NASA Parker Solar Probe и ESA Solar Orbiter подтверждают, что оба явления происходят одновременно и взаимодействуют между собой, поддерживая невероятно высокую температуру короны.

Влияние на Землю и будущее исследований

Понимание механизмов нагрева солнечной атмосферы имеет практическое значение. Это поможет точнее прогнозировать солнечный ветер, вспышки и корональные выбросы массы, которые могут влиять на спутники, связь и энергосистемы на Земле.

Новые результаты исследований DKIST считают важным прорывом в солнечной физике. Они не только помогают объяснить природу Солнца, но и позволяют лучше понимать поведение других звезд во Вселенной.

Как отмечают ученые, эти открытия могут стать основой для нового этапа изучения звездных процессов - от предсказания космической погоды до совершенствования технологий, которые защищают Землю от ее влияния.

Важные космические открытия

Напомним, что недавно ученые исследовали химический состав пыли с астероида Бенну, который находится в 200 миллионах километров от Земли. Оказалось, что эта звездная пыль конденсировалась вокруг умирающих звезд миллиарды лет назад и она намного старше основной звезды Солнечной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: