Раскрыта важная загадка: ученые объяснили, почему атмосфера Солнца горячее его поверхности

Десятилетиями ученые пытались выяснить, почему внешняя атмосфера Солнца, которая называется корона, разогревается до миллионов градусов. Ведь поверхность Солнца прогревается лишь до 5500°C. Теперь ученые узнали причину. Как пишет Daily Galaxy, прорывное открытие они сделали с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гавайях.
Еще в 1942 году шведский физик Ганнес Альфвен выдвинул теорию о существовании магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону. Но в течение десятилетий эти волны оставались лишь гипотезой - технологии не позволяли их увидеть.
Телескоп DKIST, крупнейший наземный инструмент для солнечных исследований, наконец позволил это сделать. По словам руководителя исследования, физика Ричарда Мортона, специальный прибор Cryo-NIRSP впервые зафиксировал так называемые альфвеновские волны в короне Солнца.
"Эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу", - пояснил ученый.
В то же время ученые отмечают, что альфвеновские волны - лишь часть картины. Важную роль играет и магнитная реконекция - процесс, во время которого магнитные поля перекручиваются и "замыкаются", высвобождая мощные вспышки энергии.
Данные миссий NASA Parker Solar Probe и ESA Solar Orbiter подтверждают, что оба явления происходят одновременно и взаимодействуют между собой, поддерживая невероятно высокую температуру короны.
Влияние на Землю и будущее исследований
Понимание механизмов нагрева солнечной атмосферы имеет практическое значение. Это поможет точнее прогнозировать солнечный ветер, вспышки и корональные выбросы массы, которые могут влиять на спутники, связь и энергосистемы на Земле.
Новые результаты исследований DKIST считают важным прорывом в солнечной физике. Они не только помогают объяснить природу Солнца, но и позволяют лучше понимать поведение других звезд во Вселенной.
Как отмечают ученые, эти открытия могут стать основой для нового этапа изучения звездных процессов - от предсказания космической погоды до совершенствования технологий, которые защищают Землю от ее влияния.
Важные космические открытия
Напомним, что недавно ученые исследовали химический состав пыли с астероида Бенну, который находится в 200 миллионах километров от Земли. Оказалось, что эта звездная пыль конденсировалась вокруг умирающих звезд миллиарды лет назад и она намного старше основной звезды Солнечной системы.